Mentre in tutta Europa si stanno cercando soluzioni valide e, soprattutto, veloci per risolvere il problema della dipendenza dal gas russo, il Regno Unito sceglie di puntare ancora una volta sul nucleare. Downing Street ha infatti dato il suo via libera alla costruzione di una nuova centrale nel Suffolk, in base al progetto Sizewell C, stimato in 20 mil…