Passi per la crisi economica, con lo spread che punta quota 400, passi per la crisi dei migranti, le infrastrutture che crollano a pezzi e il global warming. Gli italiani sono un popolo forte che non si spaventa di fronte a problemini di tale minuta natura. Ma quando succedono certe cose, per alcuni è impossibile tacere. Per loro è opportuno, anzi neces…