Una nuova variante del coronavirus sta mettendo in allerta l'intera Europa. Anche il Regno Unito sta adottando un "approccio incentrato sulla sicurezza", come ha dichiarato in una nota ufficiale Downing Street, riferendosi alla nuova variante individuata per la prima volta in Sudafrica, dal nome scientifico B.1.1.529, tanto da inserire sei paesi dell'Af…