I certificati di vaccinazione approvati per l’ingresso nel Regno Unito, come il Green Pass europeo, non esonerano dall’isolamento obbligatorio chi, in viaggio o sul territorio britannico, fosse identificato come contatto stretto di una persona risultata positiva al Covid-19.

Lo ha confermato a Londra, Italia un portavoce del Dipartimento per la Salute e …