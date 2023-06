Il Covid-19 sembra purtroppo una costante in queste nostre nuove, strane vite delle ultime settimane. E’ difficile non parlarne, ed impossibile non pensarci. Tutti i settori sono stati in qualche modo colpiti dalla pandemia, ed ovviamente anche chi ha richieste di pre-settled o settled status da inviare o in corso, deve tener conto di alcuni punti.

Innan…