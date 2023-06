Londra in piena emergenza coronavirus sembra essere diventata la città dei controsensi: supermercati presi d'assalto e scaffali vuoti come se i cittadini si dovessero preparare a una guerra che li obbligherà a chiudersi in casa, introvabili mascherini e disinfettanti per le mani, e poi si continua a girare per la città, frequentare pub, ristoranti, parc…