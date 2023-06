Da lunedì i bus di Londra saranno gratuiti. La decisione è stata presa dalla TFL per salvaguardare la vita degli autisti in questo periodo di emergenza sanitaria. Ad oggi sono morti 21 lavoratori per il contagio da coronavirus.

Per tale motivo che da inizio della prossima settimana la porta frontale dei double deckers non verrà più aperta per far entrare…