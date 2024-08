Le prossime Coppe Europee promettono scintille con un numero record di 11 scontri tra squadre italiane e britanniche. Una serie di sfide che vedranno le migliori squadre di Serie A contro campioni inglesi, scozzesi e gallesi.

È l’effetto del nuovo formato della Champions League, ampliato sia nel numero di squadre (36) che in quello delle partite, con ogni squadra impegnata in 8 match invece che 6 come negli anni passati. Ben cinque le squadre italiane presenti: Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Bologna.

Juventus: I bianconeri di Torino ospiteranno il Manchester City di Pep Guardiola e andranno a sfidare l’Aston Villa sul terreno inglese.

Inter: La squadra di Simone Inzaghi si troverà di fronte due giganti della Premier League: l’Arsenal in casa a San Siro, e il Manchester City in trasferta all’Etihad.

Milan: Il club rossonero, sinonimo di gloria europea, vedrà una rivincita storica contro il Liverpool a San Siro, un match che rievoca epiche finali passate.

Bologna: Anche per i rossoblù l’avventura europea prevede il confronto con la Premier League con due trasferte infuocate: contro il Liverpool ad Anfield e contro l’Aston Villa a Birmingham.

Atalanta: La "Dea" affronterà due squadre iconiche del calcio britannico: l’Arsenal e il Celtic Glasgow, entrambe in casa.

Non c’è solo la Champions. In Europa League, la Roma di José Mourinho volerà a Londra per affrontare il Tottenham. In Conference League (la serie C delle Coppe Europee), la Fiorentina è attesa da una sfida inedita: affronterà in casa i gallesi del The New Saint, al debutto assoluto nelle competizioni europee.

Le date delle partite non sono ancora note, ma verranno rese note probabilmente già domani, e sarà subito caccia al biglietto per i tifosi italiani che vivono oltre Manica, e i tanti che vorranno venire dall’Italia.

Il sipario sulle competizioni europee si alza il 19 settembre, con la fase preliminare che si concluderà il 19 febbraio 2025. Le sedici squadre rimaste continueranno con gli scontri diretti fino alla finale fissata per il 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera.

Il Milan Club London in trasferta a Liverpool (foto: F. Ragni)

Oasis

Gli Oasis tornano a suonare dal vivo. Cinque concerti a Londra (Wembley), cinque nella loro Manchester, tre a Edimburgo, due a Cardiff, e due a Dublino, tra il 4 Luglio e il 17 Agosto 2025.

Una notizia sensazionale considerando i forti dissidi tra i due fratelli Gallagher. Ma evidentemente il richiamo dei soldi è talmente forte da appianare qualunque divergenza.

"Le armi sono cadute nel silenzio. Le stelle si sono allineate. La grande attesa è finita. Venite a vederci. Non sarà trasmesso in televisione", ha affermato la band annunciando la reunion, 15 anni dopo la loro separazione.

I biglietti, ambitissimi, andranno in vendita domani, sabato 31 agosto alle 9.00 su Ticketmaster e altri operatori, ed è facile prevedere che ci sarà l’assalto al botteghino.

Una prima tranche di biglietti è stata venduta oggi ai fortunati vincitori di un sorteggio organizzato sul sito della band. Risultato: alcuni di questi biglietti sono già riapparsi su siti di rivendita a prezzi anche di 6mila sterline, oltre 40 volte il costo originario.

In breve

L’Istituto di Cultura di Londra dedica un’evento alla storia del disegno architettonico, per celebrare il 70mo anniversario della rivista Interni (Giovedi 12 Settembre, 18.30)

La letteratura futurista italiana è il tema di una conferenza di Christopher Adams alla Estorick Collection, il prossimo 24 settembre alle 18.30.

Benvenuto in UK a Federico Chiesa, che da oggi è un giocatore del Liverpool.

Appuntamenti

