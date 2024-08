La settimana appena trascorsa verrà ricordata come quella dei violenti disordini razzisti seguiti alla tragica strage di Rotherham, sparsi a macchia d’olio su tutto il territorio inglese.

Mentre scrivo continuano i processi per direttissima con i quali vengono condannati a pene molto dure individui che hanno partecipato ai disordini o li hanno fomentati sui social media.

Due esempi (fonte BBC): Leanne Hodgson, 43 anni, è stata condannata a due anni e mezzo di carcere per aver spinto cassonetti contro una squadra di polizia a Sunderland. Jordan Parlour, 28 anni, è stato condannato a 20 mesi di prigione per avere scritto su Facebook un messaggio che incitava “ogni uomo e il suo cane” a “spaccare tutto all'hotel Britannia (a Leeds)”. Il suo post ha ricevuto soltanto 6 likes, ma il giudice non si è impietosito.

Si può discutere se le pene siano giuste o eccessive, ma è chiaro l’intento del governo britannico di dare un segnale chiaro e forte: nessuna tolleranza per chi commette o esorta a commettere atti di questo tipo.

Giusto cosi, anche se i veri colpevoli sono altri. Coloro i quali aizzano ad arte le rivolte per propri tornaconto personali. Come Tommy Robinson, attivista di estrema destra ricercato in UK, che ha alimentato i disordini spargendo fake news sui social mentre alloggia comodamente in un resort a Cipro.

Insieme ad altri estremisti, Robinson era stato bannato da Twitter nel 2018 ma Elon Musk gli ha permesso di rientrare in virtù del suo grande numero di follower (che per il social media si tramuta in robusti ricavi pubblicitari).

Sempre Musk ha gettato benzina sul fuoco sentenziando pubblicamente che nel Regno Unito “la guerra civile è inevitabile” e condividendo come vera una palese fake news secondo la quale Starmer avrebbe deciso di mandare i rivoltosi in esilio nelle Falkland.

Ci sono state anche reazioni positive, con migliaia di manifestanti a dire no al razzismo e alla violenza, e nel complesso la situazione sembra ora essere sotto controllo. Ma il problema della disinformazione e dell’uso spregiudicato dei social media da parte di personaggi come Robinson e Musk rimane.

È quella la vera sfida.

Lo zoo effimero di Banksy

Ad rallegrare gli inglesi in una settimana così cupa ci ha pensato Banksy.

Il celebre (e misterioso) street artist ha regalato a Londra una serie di graffiti raffiguranti animali. Capre, elefanti, lupi, gatti, scimmie e persino piranha, apparsi in diversi quartieri della capitale. Un’opera al giorno, da lunedi ad oggi (e non sappiamo fino a quando continuerà).

Le opere ha spiegato il suo portavoce sono state progettate “per dare alle persone un momento di divertimento inaspettato”.

Ve le mostriamo tutte in quest’articolo. Qui trovate la foto della nostra preferita, i pellicani che rubano il pesce al fish & chips.

In breve

Torna anche quest’anno l’Italian Christmas Market organizzato dall’Associazione Il Circolo, appuntamento sabato 23 Novembre dalle 10 alle 18 al Chelsea Old Town Hall.

La Piccadilly Line rimarrà chiusa dal 17 agosto al 1 settembre tra Wood Green e Cockfosters, e tra Rayners Lane e Uxbridge.

Anche lo stadio di Twickenham, da oltre un secolo il tempio del rugby inglese, cede ai soldi delle sponsorizzazioni: cambierà nome in Allianz Stadium.

Riciclaggio legale: la Zecca britannica (Royal Mint) ha aperto una fabbrica per estrarre oro e altri metalli da rifiuti elettronici (e-waste) e convertirli in monete.

Tamigi fatale per due delfini, trovati morti a Hammersmith e Battersea.

Come nuovo logo, il Museum of London ha scelto l’immagine di un piccione con la sua cacca. Cosa ne pensate?

Appuntamenti

