Si apre sabato a Londra la mostra dedicata a Coco Chanel, indubbiamente la stilista che più di ogni altra ha saputo rivoluzionare la moda femminile di inizio secolo scorso, destrutturandola completamente rispetto a quanto di più pomposo e, in un certo senso anche superfluo, le donne erano abituate a vedere, e indossare, nei secoli precedenti.

"Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto" si apre sabato 16 settembre al Victoria & Albert Museum ma noi l'abbiamo visitata in anteprima mostrandovela anche in un video-racconto (in basso).

Una delle sale della mostra di Londra (foto Alessandro Allocca). In basso il video-racconto e una foto storica della stilista

L’esposizione ripercorre tutta la storia della maison, dagli inizi di Chanel nella sua boutique di modisteria a Parigi, alla trasformazione del suo nome in una casa di moda, fino alla sua ultima collezione nel 1971.

Basato sulla mostra del 2020 “Gabrielle Chanel. Manifeste de mode” ospitata nel Palais Galliera di Parigi, la retrospettiva presenta pezzi iconici tra cui la marinière del 1916, la blusa da marinaio in jersey, il little black dress e altro ancora. Il Victoria & Albert Museum ha inoltre aggiunto alla mostra opere dai propri archivi per offrire anche l'angolo inglese che ha contraddistinto la vita di Chanel.

La tappa britannica è infatti l’occasione per mettere in luce il rapporto della couturier con la cultura del Paese, esaminando l’utilizzo di tessuti locali come il tweed attraverso gli abiti creati per Anne Gunning negli anni 50. A questi pezzi si affiancheranno alcuni abiti della collezione del V&A raramente esposti. "Siamo felici e onorati che la prima mostra dedicata a Chanel nel Regno Unito sarà presentata al V&A", ha commentato Bruno Pavlovsky, CEO della maison. "Questa mostra analizzerà il suo contributo alla moda e la sua visione radicale di uno stile che ha creato modernità e riflette le aspirazioni delle donne e l’evoluzione del loro posto nella società".

In totale sono esposti 180 look insieme a gioielli, accessori e profumi. Nata nel 1883 e scomparsa nel 1971, Gabrielle Chanel (per tutti, Coco Chanel) ha rivoluzionato il mondo della sartoria. Il suo contributo è stato notevole, al punto da diventare un’icona senza tempo per tutte le generazioni future, sino ai giorni nostri, che continuano a “subire” la sua influenza e la sua concezione di eleganza.

"Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto" al Victoria & Albert Museum di Londra dal 16 settembre al 29 febbraio . Prezzo dei biglietto a partire da £24. Prima disponibilità dal 27 dicembre. Qui il sito intenet ufficiale.