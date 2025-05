A sinistra chef Francesco Mazzei durante la masterclass al Felix Project

Si rinnova il connubbio solidarietà e cucina per lo chef Francesco Mazzei, tra i più noti professionisti della capitale inglese. Mazzei ha infatti tenuto una esclusiva masterclass presso la sede del Felix Project, nell’East London, condividendo ricette tradizionali e tecniche culinarie con i giovani apprendisti cuochi della charity.

Il Felix Project è stato fondato da Justin Byam Shaw nel 2016. L'organizzazione benefica è stata istituita in memoria del figlio Felix e mira a combattere lo spreco alimentare e a supportare le persone più bisognose nell’area della capitale inglese.

Mazzei, volto noto della televisione britannica e ambasciatore della cucina italiana nel mondo, ha trascorso una intera giornata con il primo gruppo di apprendisti selezionati dal Felix Project per un innovativo programma di formazione destinato a giovani tra i 18 e i 24 anni. L’obiettivo è formare futuri commis chef, alternando pratica in cucina e lezioni professionali. Durante la masterclass, gli allievi hanno imparato a preparare alcuni grandi classici della tradizione romana come Cacio e Pepe, Amatriciana, Carbonara e Gricia, oltre a perfezionare le tecniche di taglio e la preparazione della pasta fresca.

"È fondamentale per me trasmettere le competenze che ho avuto la fortuna di acquisire in cucine prestigiose. È stato un onore cucinare con questi ragazzi pieni di entusiasmo", ha dichiarato Mazzei.

Chef Mazzei con gli allievi della masterclass

La masterclass si inserisce in un legame più ampio tra lo chef e il Felix Project, iniziato nel 2016. Di recente, Mazzei ha collaborato con l’attore Stanley Tucci per creare un menù anglo-italiano in occasione di una cena di gala organizzata da Re Carlo III, grande sostenitore del progetto. “Sapere che anche il Re è coinvolto dà ancora più valore a ciò che stiamo facendo”, ha aggiunto lo chef.

Uno degli apprendisti, San, ha raccontato: “Essere formato da Francesco Mazzei è un sogno. Ho imparato tantissimo, mi sento ispirato e orgoglioso. Qui mi sento parte di una famiglia e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, non solo in cucina ma anche sul valore del cibo in eccedenza e sul grande impatto che può avere.”

L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto di Alivini, azienda leader nell’importazione di prodotti italiani nel Regno Unito, che ha donato oltre 2,6 tonnellate di alimenti al Felix Project, equivalenti a più di 6.000 pasti. “Siamo felici che i nostri prodotti vengano utilizzati per fare del bene, riducendo gli sprechi e aiutando chi ne ha più bisogno”, ha commentato Vincenzo Lerro, Sales Director di Alivini.

Solo nel 2024, Felix Project, di fatto la più grande charity londinese dedicata alla ridistribuzione di cibo, ha preparato alimenti per oltre 38 milioni di pasti e lanciato il programma di apprendistato per sostenere l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, contribuendo così a costruire un futuro migliore anche grazie alla cucina.