Paola Cortellesi nei panni di Delia nel suo “C’è ancora domani”

Più di cinque minuti di applausi per il debutto londinese di "C'è ancora domani", diretto e interpretato da Paola Cortellesi, proiettato in occasione delle tre anteprime inserite nella rassegna Cinema Made In Italy, organizzato da Cinecittà presso il Cine Lumiere di South Kensington. La pellicola a fine aprile, dal 26, sarà distribuita nel Regno Unito e in Irlanda dal gigante delle sale cinematografiche Vue con il titolo There’s still tomorrow, in lingua originale con sottotitoli in inglese.

“Sono molto felice di sapere che il mio film sarà distribuito anche nel Regno Unito e in Irlanda", ha detto la Cortellesi incontrata in occasione della nostra video intervista (in basso il video integrale). "Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il mio film in Italia e ora in Europa. Spero davvero che il pubblico lo ami".

"Lo straordinario nuovo film di Paola Cortellesi ha battuto ogni record in Italia, dove viene ancora ampiamente proiettato nei cinema cinque mesi dopo l'uscita, grazie all'eccezionale passaparola che ha raccolto nel tempo", ha dichiarato Tim Richards, fondatore e Ceo di Vue. "Siamo onorati che Paola si sia affidata a noi per la distribuzione e la proiezione del suo film in UK, in modo che anche il pubblico britannico possa vedere questo film straordinario ed estremamente importante sul grande schermo".

Come anticipato, la proiezione a Londra di "C'è ancora domani" ha registrato il tutto esaurito, confermando l'universalità del suo messaggio e l'importanza delle storie che racconta, reso evidente dai più di 5 minuti di applausi al termine della proiezione.