Arrivano due novità importanti per gli italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

È diventato piú semplice richiedere la Carta d’Identità Elettronica) e viene introdotta la possibilità di rimanere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale anche se residenti all’estero.

CARTA D’IDENTITÀ

A partire dal 1 Giugno 2026, i residenti all’estero iscritti all’AIRE possono richiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica presso qualsiasi Comune Italiano, e non piú esclusivamente attraverso il loro Consolato di riferimento.

Per farlo è possibile prenotare un appuntamento online tramite la piattaforma del Ministero dell’Interno a questo indirizzo, oppure recarsi direttamente presso il Comune, senza appuntamento qualora quest’ultimo lo consenta.

A sancire questo diritto è la legge n.11 del 19 gennaio 2026 (riferimento utile da citare nel caso in cui il Comune non fosse ancora al corrente della nuova normativa).

La Carta d’Identità Elettronica sarà rilasciata secondo le medesime modalità previste per le domande presentate presso il Consolato. Il richiedente potrà scegliere se ritirare personalmente il documento presso il Comune dove ha presentato la domanda, o richiederne la spedizione al proprio indirizzo all’estero.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La seconda novità riguarda l’assistenza sanitaria in Italia.

Una nuova legge, approvata in via definitiva dal Parlamento italiano nei giorni scorsi ma non ancora operativa, consentirà agli iscritti all’AIRE di rimanere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dietro pagamento di un contributo annuale.

Secondo le regole attualmente in vigore, infatti, gli italiani iscritti all’AIRE non hanno diritto all’assistenza sanitaria italiana. Come spiegato sul sito del Consolato, con l’iscrizione all’AIRE il residente all’estero perde non solo il servizio del medico di famiglia, ma anche la possibilità di acquistare medicinali pagando solo il ticket, nonché l’assistenza ospedaliera gratuita.

Ci sono alcune eccezioni: in particolare i residenti nel Regno Unito (a prescindere dalla nazionalità), hanno diritto all'assistenza gratuita in Italia in caso di emergenza, se in possesso della UK-GHIC (Global Health Insurance Card) o della UK-EHIC (UK European Health Insurance Card), ottenibile online gratuitamente.

Con la nuova legge, gli italiani iscritti all’AIRE e residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea o all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), potranno rimanere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale versando un contributo di 2.000 euro all’anno. Sono esenti dal pagamento i minori (purché almeno uno dei genitori sia iscritto) e i pensionati assoggettati a tassazione in Italia.

L’iscrizione dovrà essere mantenuta senza interruzioni: in caso di sospensione dei versamenti, chi vorrà riattivarla dovrà corrispondere tutti gli importi arretrati, comprensivi degli interessi.

Dopo l’approvazione della legge, si attende ora il decreto del Ministero della Salute che ne definirà le modalità operative.

In breve

Dopo quasi ottant’anni, l’Istituto Italiano di Cultura a Londra ha lasciato la sede storica di Belgrave Square per trasferirsi a Casa Italia (4-5 Buckingham Gate), dove condividerà gli spazi con l’Ambasciata e l’Istituto per il Commercio Estero.

Sono dieci i tennisti italiani in tabellone nel torneo di Wimbledon, al via lunedi 29 Giugno (il campione in carica Sinner, Cobolli, Darderi, Bellucci, Berrettini, Sonego e Arnaldi tra gli uomini; Paolini, Cocciaretto e la giovanissima Tyra Grant tra le donne). Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse in diretta in chiaro da BBC.