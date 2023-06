Manca ormai pochissimo al countdown verso la fine del 2015 e l’inizio del nuovo anno. Per chi si appresta a trascorrerlo al meglio a Londra, le occasioni non mancano di certo. L’unica accortezza è sapersi organizzare per tempo e, magari, mettere da parte qualche risparmio in più per l’occasione. Londra infatti non si appresta ad abbassare i prezzi nemme…