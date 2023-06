Su David Cameron, già impegnato in un'aspra battaglia interna sul tema Brexit, arriva un'altra tegola. Ieri sera, poco dopo le 19, si è dimesso Iain Duncan Smith, Ministro del Lavoro e per le Pensioni, in polemica per i tagli ai benefits per i disabili previsti da George Osborne nel nuovo Budget.

I tagli di Osborne sono "indefendibili" ha scritto Duncan …