A partire da questa settimana, la soglia minima di reddito necessaria per immigrare nel Regno Unito è aumentata da 26,200 a ben 38,700 sterline.

Rimbalzata a Roma, la notizia è stata riportata dai giornali italiani in modo confuso e polemico.

“Italiani a Londra, il lungo addio: per restare 45mila euro l’anno” ha titolato Repubblica, come se il limite si applicasse anche a chi è già residente in UK, con il Settled o Pre-Settled Status (ovviamente non è così).

“Londra, la stretta su studenti e camerieri italiani: per lavorare serve contratto da 39 mila sterline”, ha titolato il Corriere, come se la legge facesse specifico riferimento a queste categorie.

La confusione si è poi estesa alle testate inglesi, ben felici di riprendere lo stereotipo del cameriere italiano, con il Times in prima linea (“I camerieri italiani dicono arrivederci Londra”) seguito da tutte le altre.

Permettetemi di fare chiarezza.

Il Regno Unito ha chiuso le porte anni fa con la Brexit. Dal 2021, per venire a lavorare nel paese dall’estero bisogna soddisfare tre criteri chiave: 1) avere una professione che rientra tra le “eligible occupations”, una lista pubblicata dal Governo; 2) essere sponsorizzati da un’azienda britannica disposta a pagare una fee di quasi 1,500 sterline e seguire un processo burocratico della durata di otto settimane; 3) avere un salario minimo (fino a ieri di 26,200 sterline, ora di 38,700).

Con queste condizioni, era già impensabile per un ristoratore pensare di assumere un semplice cameriere dall’estero.

La professione di cameriere (“waiter”) non è inserita tra quelle approvate dal Governo, dove sono presenti solo ruoli manageriali (“head waiter”, “bar manager”) o specializzati come chef o pasticciere.

Anche ammesso di vedersi approvata la sponsorship, per un impresa nel settore dell’hospitality la fee rischia di essere gettata al vento, considerando che non vi è nessuna garanzia che il neo assunto rimanga a lavorare.

Qualunque ristoratore di Londra, italiano o straniero che sia, ormai da anni dice la stessa cosa: non si trova personale, e non si riesce a farlo venire dall’estero, a meno di non pagarlo al nero.

Fino a quando le frontiere sono rimaste aperte Londra è stata la destinazione ideale di tantissimi giovani italiani venuti a lavorare come camerieri, anche solo come occupazione temporanea mentre imparavano l’inglese. Come loro, migliaia di altri europei come spagnoli o portoghesi.

Tutto questo è finito da anni. Per favore, non parliamo di stretta sui camerieri italiani: l’aumento del salario minimo cambia davvero poco le cose.

Foto: Unsplash/Louis Hansel

L’Italia apre ai “nomadi digitali”

Se il Regno Unito serra i cancelli, l’Italia si dimostra invece sempre piú aperta, varando un visto speciale dedicato ai “nomadi digitali”.

Con questo visto, free lance o lavoratori da remoto di paesi extra-europei potranno vivere (e lavorare) per un anno in Italia, con la possibilità di estendere il soggiorno.

L’obiettivo è quello di attrarre professionisti: I criteri includono tre anni di studi universitari, un reddito annuo di almeno 30,000 euro, un contratto di lavoro, un’assicurazione medica, e sei mesi di esperienza lavorativa nel proprio settore.

Tra i benefici, la possibilità di portare anche i propri familiari e di accedere al Sistema Sanitario Nazionale (a pagamento)

L’idea ha catturato l’immaginazione dei britannici. “Chi non vorrebbe lavorare in remoto dalla Toscana?” si è chiesta, quasi in estasi, la conduttrice di Radio Times.

Considerando i costi e il clima di Londra, la proposta è sicuramente attraente. Vedremo quanti inglesi decideranno di sfidare la burocrazia italiana per venire a provare la “bella vita”.

Foto: Unsplash/ David Rincon

Brachetti a Edimburgo

Arturo Brachetti sarà uno degli artisti di punta della prossima edizione del Fringe Festival a Edimburgo.

Lo straordinario trasformista si esibirà per ben 29 serate, dal 31 Luglio al 25 Agosto, con il suo spettacolo “Solo”. Una maratona di “illusioni sorprendenti e trasformazioni sbalorditive” nel corso della quale Brachetti interpreta oltre 50 personaggi, in un caleidoscopio di luci e invenzioni teatrali.

Biglietti già in vendita al costo di 20 sterline.

SicilyFEST

Torna anche quest’anno SicilyFEST, il festival gastronomico interamente dedicato alle specialità dell’isola, dal 2 al 5 Maggio al Business Design Center di Islington.

Un’evento, scrivono gli organizzatori, “ispirato all’atmosfera delle tipiche sagre paesane dei paesini del meridione, dove amici e familiari si ritrovano a mangiare, chiacchierare, ballare e giocare a carte”.

Come negli anni passati, alla parte gastronomica si accompagna quella musicale, con i concerti di Lello Analfino, gli Shakalab, Pino D’Angio e l’Orchestra Popolare de “La Notte della Taranta”.

Appuntamenti

Se la newsletter vi è piaciuta condividetela, lasciateci un like o un commento, qui o per email a direttore@londraitalia.com.