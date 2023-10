Non importa da quanti anni si viva all’estero, e quanto ci si senta radicati nel paese di adozione, ogni italiano a modo suo coltiva il sogno di tornare prima o poi a vivere nel Belpaese. Un sogno che negli ultimi anni è diventato realtà per tanti grazie alle leggi sul “rientro dei cervelli” che garantiscono sostanziali sgravi fiscali a chi rimpatria dall’estero.

Questi benefici sono stati giudicati eccessivi dal governo Meloni, che nel disegno di legge di bilancio per il 2024 ha inserito una serie di norme volte a ridurli significativamente. Sarà piú difficile dimostrare di avere i requisiti previsti, e una volta ottenuti i benefici saranno meno vantaggiosi di prima.

Si può discutere se la legge attuale sia effettivamente troppo generosa. Forse lo è. In alcuni casi è possibile godere di una riduzione fiscale del 90% per dieci anni, senza alcun limite di reddito. Le novità puntano a introdurre un tetto (600mila euro di reddito), limitare i benefici a soli cinque anni, e aumentare il periodo di tempo che bisogna passare all’estero prima di poterne usufruire.

La notizia è arrivata come una doccia fredda per tutti gli expat che stanno concretamente pensato di rientrare. I calcoli economici andranno rifatti. La decisione se rientrare o no potrebbe cambiare.

Come ha sintetizzato il Post nel suo titolo “il governo vuole rendere meno vantaggioso il rientro dei cervelli”.

In rete fioccano le reazioni negative e le petizioni per difendere la legge, mentre arrivano le prime interrogazioni parlamentari come quella presentata da Simone Billi, che chiede l’introduzione di un periodo transitorio, per agevolare chi ha già dato le dimissioni e si appresta a trasferirsi in Italia (la nuova legge potrebbe essere attiva già dal 1 Gennaio 2024).

Il disegno di legge avrà adesso il suo percorso in Parlamento, e potrà essere modificato. Ma una cosa è certa, per molti il sogno di rientrare si allontana.

Foto: David Kohler/Unsplash

Londra terra di ingegneri scrittori

Il racconto “Nero Pesto” di Filippo Rossi, ingegnere veneto, ha vinto il premio letterario Match Point riservato a scrittori italiani nel Regno Unito. Una competizione giovane ma molto popolare che in questa seconda edizione ha visto oltre ottanta racconti partecipanti.

Il secondo e il terzo posto sono stati assegnati rispettivamente a Giovanni Biglino e Simone Sturniolo, curiosamente anche loro ingegneri.

Menzione speciale della giuria anche per Agata Catalano, Rosario Morabito e Claudia di Marco.

Per tutti gli altri autori in erba (non solo ingegneri), appuntamento per l’edizione 2024.

I premiati di Match Point 2023

Giorgio… ci manchi

Troppo forte l’Inghilterra di Southgate per gli Azzurri, travolti 3-1 a Wembley.

Se in attacco qualcosa siamo riusciti a fare, bello il gol di Scamacca in apertura, le note dolenti sono arrivate dalla difesa, troppo debole per reggere l’impatto di fuoriclasse come Kane, Bellingham e Rashford.

Dove sono i nuovi Chiellini, si chiede Forbes, parlando dell’”arte perduta della difesa” della nazionale italiana?

Vero, uno come Chiellini (o Nesta o Cannavaro) al centro della difesa ci manca, ma il problema è piú ampio, e riguarda la carenza di giocatori italiani (ormai una minoranza in Serie A). Difficile per Spalletti fare la formazione, ancora di piú quando gli vengono tolti due giocatori di qualità come Tonali e Zaniolo per vicende che nulla hanno a che vedere con il calcio.

Con la vittoria di Wembley l’Inghilterra vola da protagonista in Germania per Euro 2024. L’Italia invece per arrivarci (e difendere il titolo) dovrà prima vedersela con Ucraina e Nord Macedonia. Speriamo bene.

In breve

Con la foto di un delfino scattata nei mari scozzesi, una ragazza torinese di 11 anni ha vinto il Wildlife Photographer of the Year del Natural History Museum nella Categoria Giovani.

Ha aperto a Mayfair Il Gattopardo, nuovo ristorante italiano high-end, con executive chef Massimo Pasquarelli.

Nell’ultima stagione di The Crown (dal 16 Novembre su Netflix) apparirà il fantasma di Lady Diana.

