Sul palco dell’Ambasciata italiana a Londra, da sinistra il presidente Gravina, Fabio Capello, Gianfranco Zola e Angelo Ogbonna

L’Ambasciata italiana a Londra ha ospitato alcune delle star del calcio italiano a poche ore dalla sfida per le qualificazioni agli Europei che vedrà confrontarsi gli Azzurri con i padroni di casa dell’Inghilterra, al Wembley Stadium.

“Italia-Inghilterra: derby d'Europa”, questo il titolo dell’evento alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina, e di star quali Fabio Capello, Gianfranco Zola, Angelo Ogbonna. A condurre i giornalisti Stefano Boldrini e Massimiliano Vitelli con un messaggio di benvenuto dato dall’ambasciatore Inigo Lambertini.

Tra i tanti temi trattati, quello più di stretta attualità, ossia la vicenda del calcio scommesse, ha catturato maggiore attenzione da parte dei presenti. "Come presidente federale - ha detto Gravina - mi attribuiscono tante responsabilità, ma non mi sento particolarmente coinvolto. Lo sono dal punto di vista umano: questi ragazzi sono per me dei figli e non possono diventare carne da macello, così come vengono esposti quotidianamente. Non è una modalità da paese civile".

"La ludopatia è una piaga sociale, non è un problema solo del calcio. I malati di ludopatia sono un milione e mezzo, lo dice il monopolio. Abbiamo un milione e 300mila tesserati - aggiunge - è chiaro che può essere coinvolto qualcuno che fa parte del mondo del calcio". "Noi non ci tiriamo indietro. Chi ha sbagliato deve essere punito, ci stiamo adoperando affinché emerga il tutto con la massima chiarezza. La punizione sarà una punizione afflittiva, ma chi ci chiederà aiuto verrà aiutato. La Federazione deve accompagnare questi ragazzi in un processo di guarigione, e noi dobbiamo avviare un processo di recupero di questi ragazzi che è fondamentale", conclude Gravina.

Passando al calcio giocato, "Stasera sarà una partita difficile, lo dice la storia. Sappiamo che abbiamo fatto una scelta, stiamo cercando di diffondere il seme di un rinascimento sportivo perchè aldilà della vittoria quello che conta è la strada che si percorre per arrivarci". Ha aggiunto Gravina. "A Wembley l'11 luglio di due anni fa fu una serata memorabile. Una vittoria che ha lasciato il segno in tutte le sue modalità, che conserviamo perchè ha dei connotati fondamentali - aggiunge Gravina - quella squadra 'normale' è diventata 'speciale' nel corso del cammino di quell'Europeo e che ha dimostrato come si possono raggiungere, grazie al gruppo, gli obiettivi anche quando non si è favoriti".

L’evento si è poi sviluppato su altri argomenti che hanno interessato sempre il calcio, ma in veste più manageriale, passando dagli anni d’oro della serie A ed all’affermazione crescente della Premier League, oggi il campionato più seguito e più ricco del pianeta, alla presenza di speaker quali Davide Chinellato (Gazzetta dello Sport), Marco Conterio (Tuttomercato web), Jonathan Northcroft (Sunday Times), Henry Winter (The Times), Miguel Delaney (The Independent), i direttori sportivi Filippo Giraldi, Cristiano Giaretta e Alfonso Morrone, presidente dell’Associazione Direttori e Collaboratori sportivi italiani, oltre agli agenti internazionali Rafaela Pimenta, Giovanni Branchini, Roberto De Fanti e Alessio Ceccarelli.