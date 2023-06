Il Napoli sogna il terzo scudetto e i tifosi partenopei emigrati a Londra sono pronti a rendere omaggio, alla loro maniera, alla tanto attesa e desiderata conquista.

Se tutto va come dovrebbe essere nei piani dei fan campani, ossia in occasione del nuovo turno di serie A quando domenica, 30 aprile, l'Inter dovrebbe pareggiare o vincere contro la Lazio (calcio di inizio fissato alle 11.30 UK time), e lo stesso Napoli battere la Salerninata (14.00 UK time), allora Londra accoglierà la festa a Leicester Square (inizialmente a Trafalgar Square, ma poi spostata per questioni logistiche) per celebrare il terzo scudetto, con la presenza di centinaia di tifosi, napoletani doc e aggregati che vivono nella capitale inglese ma originari da ogni parte del mondo.

Striscioni, palloncini, bandiere e magliette celebrative, questo è in programma grazie all'organizzazione partita attraverso un gruppo fondato da un partenopeo a Londra, Domenico Improta, lanciato su whatsapp e che nel giro di pochi giorni ha superato le mille adesioni.

Tutto è nato in maniera casuale, ci racconta dall'altra parte del telefono Domenico che, come lui stesso ammette, diventa sempre più caldo come la lava di un vulcano per i numerosi messaggi che continua a ricevere da chi chiede maggiori dettagli.

Originario di Secondigliano e da sei anni a Londra, lavora come gym manager in un hotel a 5 stelle e come manager di sei disc jockey e un cantante, e nel frattempo studia anche all’università finanza gestionale.

Passando ai dettagli organizzativi, quanto è stato organizzato fino ad ora prevede un primo raduno domenica presso la Lasagneria Italiana al 3 Royal Exchange a Threadneedle Street dove, per ragioni di capienza massima, solo 150 tifosi potranno assistere sulle televisioni interne la sfida. Lo stesso accadrà da Scugnizzi all' 1 di Royal Exchange. A seguire e se tutti i risultati saranno favorevoli ai loro desideri, la festa proseguirà a Leicister Square dove al primo gruppo si uniranno tutti coloro che vorranno celebrare la conquista dello scudetto.

Per rendere ancora più colorito l'evento, Domenico ha distribuito attraverso il gruppo, invitando gli iscritti a condividerli anche con altri in una sorta di catena di Sant'Antonio digitale, i cori che vengono cantati durante i match allo stadio Maradona di Napoli, così che tutti possano giungere a Leicester Square pronti per ripeterli domenica pomeriggio.

Anche un altro punto di Londra si prepara all'atteso evento, sicuramente il più storico e rappresentativo per tutti i tifosi napoletani e non che vivono a Londra: parliamo di Da Maria all'87 di Notting Hill Gate. In questo caso il ristorante ha già registrato il tutto esaurito ormai da giorni, ma grazie all'euforia dei due padroni di casa, Pasquale e Maria, chi vorrà potrà comunque unirsi alle celebrazioni che si terranno sul marciapiede di fronte il locale che, neppure a dirlo, offrirà a tutti le sensazioni di stare proprio tra le vie della città partenopea anche se a più di mille chilometri di distanza.