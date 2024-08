Si è concluso oggi il recupero dei corpi delle vittime della tragedia del Bayesian, il mega-yacht affondato lunedì scorso al largo di Porticello, nei pressi di Palermo. Nessun superstite tra i sette che non sono riusciti a abbandonare la barca in tempo. È il triste epilogo di una vicenda che ha tenuto in tanti con il fiato sospeso tra Londra e la Sicilia.

Il proprietario del veliero, l’imprenditore britannico Mike Lynch, era stato definito il “Bill Gates inglese”. Un’esagerazione, ma come scrive il Guardian è vero che Lynch, proprio come Gates, è riuscito a sviluppare una tecnologia all’avanguardia (nel campo dell’AI) e a trasformarla in successo commerciale a livello globale.

Nell’ultimo decennio i suoi successi erano stati offuscati dalle accuse di frode legate alla vendita della sua azienda a HP. Accuse dalle quali era stato scagionato solo pochi mesi fa al termine di una lunga battaglia legale.

Insieme a Lynch è deceduta anche la figlia 18enne Hannah, una studentessa modello, appena diplomatasi alla Latymer School. Dopo la vacanza, Hannah avrebbe dovuto iniziare gli studi di Letteratura Inglese all'Università di Oxford.

Oltre a Mike e Hannah Lynch, le altre vittime dell'incidente sono Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, sua moglie Judy, l’avvocato Chris Morvillo di Clifford Chance e sua moglie Neda, oltre allo chef dello yacht, Recaldo Thomas.

Conclusa la fase dei soccorsi, ora l’attenzione si sposta sul recupero del relitto, un'operazione complessa e delicata, necessaria anche per scongiurare potenziali disastri ecologici, dato che il serbatoio dell’imbarcazione può contenere fino a 57.000 litri di carburante.

Parallelamente, sono già in corso le inchieste giudiziarie per accertare eventuali responsabilità umane nel tragico incidente.

Costruito in Italia nei cantieri Perini Navi, il "Bayesian" è considerato un gioiello della nautica, dotato di un albero maestro in alluminio alto ben 75 metri, il secondo più alto al mondo.

Varato nel 2008 con il benaugurante nome "Salute", l'imbarcazione era stata ribattezzata "Bayesian" da Lynch, in omaggio alla branca della statistica secondo la quale le probabilità di un evento non sono oggettive, ma soggettive, basate sulle convinzioni e le aspettative razionali di chi lo valuta. Un insieme di teorie e formule sulle quali Lynch aveva costruito il successo dei suoi prodotti tecnologici.

Secondo il costruttore, lo yacht era “virtualmente inaffondabile”. Il naufragio invece è avvenuto. Inquirenti ed esperti dovranno ora valutare cosa è successo.

Doppio senso

La battuta piú divertente dell’anno? Secondo il pubblico del Fringe Festival a Edimburgo l’ha offerta il comico canadese Mark Simmons, eccola:

"I was going to sail around the globe in the world’s smallest ship but I bottled it.”

Una battuta che gioca sul doppio significato del verbo “to bottle”: imbottigliare, ma anche non fare qualcosa perché si ha paura.

Photo Crissy Jarvis/ Unsplash

Bank Holiday e Carnevale

Weekend lungo per i londinesi grazie al Bank Holiday di Lunedi 26 Agosto.

Come di consueto, sarà il weekend del Carnevale di Notting Hill, un evento che ogni anno dal 1966 travolge il quartiere con sfilate di carri allegorici e artisti in costume al suono di calypso e al profumo di cibo caraibico.

Una manifestazione amata da tanti ma detestata dalla maggior parte dei residenti, costretti a rintanarsi in casa o scappare via, e a barrare le loro abitazioni per evitare danni.

Notting Hill Carnival 2016. Credits: Tara Hobson/Carnival Village Trust.

In breve

A partire dal 24 settembre in Inghilterra e Galles sarà vietato portare in giro coltelli “zombie-style” e machete (ma perchè, fino ad ora era legale?)

Sulle pagine del Post la storia incredibile della famiglia che a Londra vendeva l’ora esatta.

Raccolta differenziata? In certi quartieri i residenti devono tenere fino a 10 cassonetti diversi.

Ha chiuso la catena di negozi di abbigliamento Ted Baker.

Il Times dedica un lungo articolo alla Regina Elena, ultima sovrana d’Italia parlando della sua possibile beatificazione.

Appuntamenti

