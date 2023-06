Benvenuti alla newsletter settimanale di Londra Italia, nella sua nuova veste. Buona lettura.

Festa della Repubblica

Oggi, 2 Giugno, è la Festa della Repubblica. Un’occasione per riflettere sull’importanza della democrazia e per celebrare il nostro amato paese, una repubblica ancora giovane ma speriamo con un brillante futuro davanti.

A Londra, la ricorrenza sarà celebrata dalle nostre istituzioni con una serie di eventi (a inviti) nei prossimi giorni: la festa del Consolato lunedì 5 giugno alla City of London, e il ricevimento in Ambasciata mercoledì 7 giugno.

È arrivata l’estate?

A Londra è stata una settimana corta (grazie al Bank Holiday), tranquilla, e arricchita dal sole e un tepore quasi estivo. Bel tempo che è destinato a continuare per tutta la settimana prossima, con temperature che raggiungeranno i 25 gradi il prossimo weekend. Non male.

Italia e Regno Unito insieme per studiare l’Intelligenza Artificiale

Che l’AI sia il tema piú importante dei nostri tempi non c’è alcun dubbio. Come sa chiunque abbia provato ChatGPT, l’evoluzione della tecnologia sta raggiungendo livelli impressionanti, al punto che persino i padri fondatori di questa scienza stanno lanciando segnali di allarme,

Il tema è al centro di un nuovo accordo tra Italia e Regno Unito pensato per condividere conoscenze e esperienze sull’Artificial Intelligence: ricercatori italiani e 12 britannici esperti di AI trascorreranno brevi periodi di studio e scambio in entrambi i Paesi. I ricercatori interessati potranno fare domanda fino al 31 dicembre 2024.

L’AI è anche il tema del prossimo Meetup di Techitalia, martedi 13 giugno alle 17.30 presso eOffice, con la partecipazione del Prof. Ajit Jaokar, Director AI alla Oxford University e di una delegazione di aziende italiane attive in AI, presenti a Londra per l’AI Summit del 14-15 Giugno.

Musica e cinema

Angelo Branduardi sarà in scena a Londra venerdì 23 Giugno alla National Gallery per un concerto interamente dedicato a San Francesco, un evento organizzato dal museo londinese in occasione della mostra sul poverello di Assisi.

Branduardi, accompagnato da Maurizio Fabrizio e Fabio Valdemarin presenterà i brani dell’album “L’Infinitamente Piccolo”, la sua opera del 2000 dedicata a San Francesco.

Il concerto purtroppo è già sold-out :-(, ma potete consolarvi vedendo la mostra (ingresso gratuito dietro prenotazione).

Spazio anche al cinema italiano con Cinecittà Italian Docs, una nuova rassegna che avrà luogo alla Bertha DocHouse Sabato 24 e domenica 25 Giugno.

Verranno proiettati in anteprima britannica tre documentari (“Il posto” di Mattia Colombo, “Svegliami a mezzanotte” di Francesco Patierno e “Bella Ciao” di Giulia Giapponesi), seguiti da un Q&A con i registi.

Manchester batte Londra

In attesa della finale di Champions (sabato 10 giugno), per il calcio inglese è tempo di bilanci e Londra ne esce maluccio.

A vincere tutto è la città di Manchester, che porta a casa la Premier League (City), la EFL Cup (United) e la FA Cup (City o United, lo sapremo domani, inizio alle 3pm a Wembley).

La capitale può consolarsi con l’arrivo in Premier League del Luton FC. Una promozione che sa già di leggenda e che porta a otto il numero di squadre londinesi nella competizione per il 2023-24.

Per Luton, nota ai piú solo per il suo aeroporto, è l’occasione di fare conoscere al pubblico mondiale il suo stadio, Kenilworth Road. Un’impianto tra i piú tipici e antichi del paese (ci si gioca dal 1905) e talmente inserito nella città che l’ingresso al settore ospiti si trova in mezzo alle case. Meraviglie del football inglese.

Come avrete notato, la newsletter di Londra Italia ha cambiato pelle. Piú ricca di contenuto, piú elegante, piú aperta a notizie e informazioni ospitate su altri siti, ma sempre gratuita, snella e (speriamo) utile.

Fateci sapere se vi piace scrivendo a direttore@londraitalia.com o lasciandoci un commento, e condividendola.