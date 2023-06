Aumenti in arrivo per i consumatori britannici. British Gas ha reso pubblica nei giorni scorsi la decisione di alzare i prezzi dell’elettricità del 12,5 per cento, il che significa che anche le altre compagnie potrebbero pensare a un ritocco delle tariffe verso l’alto. Una decisione che certo non aiuta le famiglie britanniche, in un momento di congiun…