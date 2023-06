Non c'è Brexit che tenga, quando si tratta di vacanze. Vale per gli inglesi che al giungere del primo caldo mettono in valigia l'essenziale per godersi qualche giorno in spiaggia, senza badare al fatto che il medesimo periodo di ferie, appena un anno fa, gli sarebbe costato molto meno.

Conseguenza della decisione di uscire dall'Unione Europea e, soprattu…