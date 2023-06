Forse per molti è come scoprire l’acqua calda, ma sembra che ora ci siano anche documenti e note che provino come il Governo May non ha molto le idee chiare su come gestire questa cosa della Brexit.

Come, in poche parole, uscire dall’Unione Europea e allo stesso tempo non perderne i numerosi vantaggi acquisiti nel corso dei vari decenni di appartenenza. …