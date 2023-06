Soltanto a Londra ci sono 560,000 europei (non britannici) ufficialmente residenti e registrati nelle liste elettorali. Lavorano e pagano le tasse in UK, e voteranno per eleggere il prossimo sindaco di Londra. Eppure non potranno esprimere la loro opinione al referendum del 23 giugno nel quale si deciderà se il Regno Unito resterà o no nell'Unione Europ…