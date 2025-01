Oggi ricorrono cinque anni esatti dal 31 Gennaio 2020, il giorno in cui il Regno Unito è ufficialmente uscito dall’Unione Europea.

A cinque anni di distanza, è possibile guardare con una certa obiettività a come è cambiato il paese e quasi sono stati gli effetti della Brexit. In questi giorni lo stanno facendo politici, economisti e commentatori e il consenso è quasi unanime: la Brexit non ha funzionato.

In una lunga analisi pubblicata oggi, la BBC elenca cinque effetti della Brexit per il popolo britannico, tutti negativi.

Il commercio si è ridotto, di un valore stimato tra il 6% e il 30%, a causa dei dazi doganali e della burocrazia necessaria per l’import/export;

l’immigrazione (un tema chiave del referendum) invece di diminuire è aumentata ed è cambiato il mix. Si è ridotto il numero di europei, ma è aumentato in misura molto maggiore quello di immigrati extra-europei: meno rumeni e portoghesi, piú indiani e pakistani.

Viaggi e vacanze sono piú difficili: dopo la Brexit un britannico non può soggiornare in Europa per piú di sei mesi in ciascun anno, una circostanza che ha rovinato i piani dei tanti che avevano comprato casa in Spagna per trascorrerci la pensione. E a breve sarà necessario disporre di un visto (elettronico) prima di entrare nell’UE.

La tanto desiderata “sovranità legale”, quella del “take back control”, non si è ancora vista. Il Regno Unito ha adottato in pieno 6,901 leggi europee senza cambiare una virgola e non ha avuto il tempo o la voglia di cambiarle. Nei quattro anni successivi, soltanto 600 di queste leggi sono state abrogate, molte delle quali irrilevanti o ormai superate.