Su Brexit è ancora notte fonda. Theresa May è tornata in Parlamento lunedì, per spiegare all'aula il piano B dopo l'umiliante sconfitta incassata pochi giorni fa. La notizia è che una vera alternativa non esiste; c'è, piuttosto, la volontà della premier di tornare a Bruxelles per chiedere ulteriori concessioni sulla frontiera con l'Irlanda. Con successo…