La notizia è arrivata come una doccia fredda per tutti quelli che oggi prevedevano di partire o atterrare a Heathrow: un incendio nella centrale elettrica di North Hyde ha provocato un black-out totale causando la chiusura totale dell’aeroporto per l’intera giornata.

Circa 1,300 voli, tra arrivi e partenze, sono stati cancellati, lasciando a terra quasi 200mila passeggeri.

Nell’impossibilità di atterrare a Heathrow, i voli di lungo raggio da America e Asia in arrivo al mattino hanno dovuto trovare soluzioni alternative. Alcuni sono stati costretti a tornare indietro, in alcuni casi anche dopo molte ore di volo. Altri sono stati dirottati su scali europei (Amsterdam, Francoforte e Parigi i piú utilizzati).

Per i passeggeri in partenza le poche alternative disponibili si sono esaurite rapidamente. I voli dagli altri aeroporti londinesi sono stati presi d’assalto in pochi minuti, così come i treni Eurostar.

A subire il danno maggiore è stata British Airways, che gode di una posizione dominante a Heathrow: circa la metà dei voli cancellati appartengono alla compagnia britannica. Ne hanno tratto vantaggio le compagnie che operano da altri scali londinesi, e in particolare le low cost, come Ryanair e Wizzair.

Ai passeggeri coinvolti le compagnie aeree hanno l’obbligo di fornire un volo sostitutivo o il pieno rimborso della tariffa pagata. In piú, le compagnie devono garantire assistenza con pasti e alloggio.

Tuttavia, non è prevista alcuna compensazione economica, poiché l’evento è classificato come “circostanza eccezionale”, al di fuori della responsabilità delle compagnie aeree.

L’aeroporto sta gradualmente tornando alla normalità. Intorno alle 16:30, Heathrow ha annunciato di aver ripristinato l’energia elettrica e di poter riprendere le operazioni, con l’obiettivo di tornare pienamente operativo domani. Tuttavia, un’interruzione di questa portata ha un effetto a cascata, con possibili cancellazioni e ritardi che potrebbero protrarsi per giorni.

L’incidente solleva interrogativi preoccupanti:

Come è possibile che l’aeroporto piú trafficato d’Europa, infrastruttura strategica per il paese, dipenda da un’unica centrale elettrica?

Cosa ha causato l’incendio? Si è trattato di negligenza o di un atto doloso? Al momento, nessuna ipotesi è esclusa, incluso il terrorismo internazionale.

Ora tocca alle autorità e ai gestori aeroportuali fornire risposte, e recuperare la fiducia dei viaggiatori e delle compagnie aeree.

