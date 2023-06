Pugni stretti e un’espressione colma di rabbia rivolta verso la bandiera americana: “Did the bear sit under the tree?”. L'opera di Benny Andrews, datata 1969, è quella scelta per dare il benvenuto al pubblico di Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power, esposizione in corso alla Tate Modern di Londra fino al 22 ottobre, che racconta due decenni d…