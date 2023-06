Da oggi, ci sarà più tempo per vedere online su iPlayer i programmi della BBC. Gli spettacoli rimarranno visibili via internet dopo essere stati trasmessi via etere per 30 giorni, invece che 7, come del resto già avviene per i canali concorrenti ITV and Channel4.

La novità, annunciata lo scorso aprile, è diventata effettiva con l'avvio della programmazi…