“Io lo trovo molto bello e toccante”.

È il commento che Giorgia Meloni ha pubblicato su Facebook due giorni fa, per fare conoscere a tutti gli italiani la sua opinione su un tema che sta appassionando la nazione.

Di che si tratta? Di uno spot pubblicitario della Esselunga nel quale Emma, una bambina figlia di genitori separati, compra una pesca e la offre al padre sperando che il gesto serva a fare riconciliare i due genitori.

Secondo una ricerca di SocialData riportata da Adnkronos, da quando è stato trasmesso in tv, lo spot Esselunga è stato l’argomento piú discusso in Italia, generando 2,5 milioni di interazioni sui social media in sole 48 ore, con reazioni opposte tra chi lo trova commovente e chi invece ne è infastidito.

Da questa parte della Manica facciamo fatica a capire perché una pubblicità televisiva così inoffensiva finisca per destare l’attenzione delle masse, dei media nazionali e addirittura del capo del governo, che ci immaginiamo abbia ben altri problemi a cui pensare.

Forse manchiamo dall’Italia da troppo tempo per cogliere il senso di certe dinamiche sociali, oppure il motivo è che si parla di queste cose perchè delle altre, dei veri problemi, non si sa piú cosa dire.

Qui a Londra aspettiamo che arrivi, come ogni anno, lo spot natalizio di John Lewis. Lo scorso anno ha raccontato la storia di una bambina in affido adottata, vista dal punto di vista del neo-padre, che impara a usare lo skateboard per accoglierla al meglio. Ci siamo commossi, come sempre, e la cosa è finita li.

Tube e treni fermi… e addio Travelcard

Inizia domani una settimana di forti disagi per chi usa i mezzi pubblici, per una serie di scioperi.

La Tube rimarrà chiusa mercoledi 4 e venerdi 6 ottobre mentre i treni, inclusi quelli per gli aeroporti di Gatwick e Stansted, si fermeranno domani (sabato 30) e mercoledi 4.

Gli scioperi fanno parte di una nuova serie di agitazioni sindacali legate agli aumenti di stipendio destinate, temiamo, a continuare a lungo.

Intanto a partire dal prossimo gennaio TfL smetterà di vendere la 1-Day Travelcard, il biglietto giornaliero che per una cifra contenuta consente viaggi illimitati su Tube, treni e bus. Una soluzione amatissima dai turisti ma anche dai locali (l’anno scorso ne sono state vendute 14 milioni l’anno).

Il motivo è puramente economico. TfL ha bisogno di generare £40m di maggiori ricavi e l’abolizione del biglietto giornaliero è una delle azioni scelte per farlo. Bye bye Travelcard.

The Italian Effect

Il Belpaese continua a ispirare artisti in tutto il mondo, ed il Regno Unito non fa eccezione. Se ne potrà vedere un esempio nella mostra “The Italian Effect”, che aprirà i battenti settimana prossima all’Istituto Italiano di Cultura di Belgrave Square.

Curata da Stephen Farthing, la mostra presenta una selezione di opere di artisti che vivono nel Regno Unito, ma che si sono ispirati alla cultura italiana. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 3 al 7 ottobre, dal lunedi al venerdi (10am-5pm).

Guè Pequeno a Londra

Guè Pequeno torna a suonare a Londra lunedì 27 Novembre 2023.

Il rapper milanese salirà sul palco del The Garage, iconico club di Islington, dove già si era esibito nel 2019, accompagnato da DJ TY1.

Biglietti già disponibili sul sito Ticketweb al costo di £25 (piú prevendita).

In breve

“Susanna e i vecchioni”, capolavoro ritrovato di Artemisia Gentileschi, è ora visitabile al Castello di Windsor dopo un restauro durato cinque anni.

Lo stilista Valentino Garavani sarà premiato il 4 dicembre alla Royal Albert Hall con l’Outstanding Achievement Award.

La maison Paul & Shark (italianissima nonostante il nome) ha aperto un flagship store a Londra, al 233 di Regent Street.

Secondo il Ministro dell’Interno Suella Braverman è “troppo facile” essere classificati come rifugiati.

Dopo l’annuncio della settimana scorsa, solo il 22% dei britannici si fida di come Rishi Sunak sta gestendo le politiche ambientali.

Domenica 1 ottobre entra in vigore il UK il divieto di usare contenitori di plastica monouso (ma non per i take-away).

