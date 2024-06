Qual’è il drink piú caratteristico del Regno Unito?

Durante tutto l’anno diremmo il te, la birra o il gin & tonic, ma in estate la risposta è una sola: il Pimm’s.

Colore rosso intenso, profumo fruttato, il Pimm’s è da sempre il vero simbolo dell’estate londinese.

Le sue origini risalgono al 1840 quando fu creato da James Pimm, proprietario di un bar a Londra, come digestivo per i clienti che mangiavano le ostriche. Col tempo è diventato la base del perfetto cocktail estivo inglese.

Le regole prevedono di prepararlo in una grande caraffa, mescolando una dose di Pimm’s Nr.1 (liquore a base di gin con una gradazione del 25%) e tre dosi di limonata (o altra bevanda frizzante come ginger beer o champagne), arricchendolo con foglie di menta, fragole, e fettine di arance e cetrioli.

Invisibile per buona parte dell’anno, con l’arrivo del primo caldo e degli appuntamenti estivi, il Pimm’s diventa il drink di rigore. Lo si beve nelle feste private, nei pub, e soprattutto all’aperto nei grandi eventi dell’estate. Spopola nei tornei di tennis sull’erba, dal Queens a Wimbledon, dove lo spettatore inglese si riconosce non tanto dal look quanto dall’avere in mano una brocca gigante di Pimm’s.

Eppure nonostante la sua popolarità nel Regno Unito (e con l’unica eccezione di New Orleans dove per qualche ragione è molto diffuso), il Pimm’s è praticamente sconosciuto oltre Manica.

Nell’era dei social media e del marketing globale, può sembrare strano che un drink così bevibile come il Pimm’s non sia diventato un fenomeno social e non abbia conquistato il mondo, come avvenuto ad esempio all’Aperol Spritz.

Diageo, la multinazionale del beverage che lo possiede dal 1997 (e a cui appartengono brand globali come Johnny Walker, Guinness e Smirnoff) ci ha provato ma da pochi mesi sembra avere desistito, decidendo invece di disfarsene.

Almeno per ora il Pimm’s sembra destinato a rimanere un fenomeno tipicamente britannico.

Dieci italiani sull’erba

A proposito di Wimbledon, ci siamo quasi. Il torneo di tennis piú bello e antico del tempo inizia lunedi prossimo e ci terrà compagnia per due settimane (diretta di tutte le partite come sempre su BBC).

L’atleta da battere è Carlos Alcaraz, trionfatore nella scorsa edizione, ma la testa di serie numero 1 è Yannick Sinner, arrivato a SW19 da numero uno al mondo e fresco vincitore del torneo di Halle sull’erba. Insieme a lui ci saranno altri nove tennisti italiani, da Berrettini a Musetti, finalista al Queens.

Nonostante il sold-out, con un po’ di pazienza e di fortuna è ancora possibile comprare biglietti a questo indirizzo (non visibile dall’home page del sito Wimbledon.com). Sono i biglietti restituiti e rimessi in vendita.

Euro 2024: sarà Italia-Inghilterra?

Finiti i gironi eliminatori, da ora in poi a Euro2024 si fa sul serio.

Miracolata dal gol di Zaccagni al 98mo, l’Italia sarà la prima squadra a giocare negli ottavi di finale domani, sabato 29 giugno contro la Svizzera a Berlino (BBC 5pm).

L’Inghilterra giocherà il giorno dopo contro la Slovacchia a Gelsenkirchen sempre alle 17 (ITV). Due partite difficili ma non impossibili per le due finaliste della passata edizione.

Se passeranno il turno, Italia e Inghilterra si incontreranno ai quarti di finale, sabato prossimo 6 Luglio a Dortmund alle 17, per una rivincita della partita di Wembley

In breve

Il Vaticano è sotto processo in un tribunale di Londra per una vicenda immobiliare.

In UK è sempre piú frequente il “dine and dash”, ovvero scappare dal ristorante senza pagare

Per la giustizia inglese mandare a casa di un lavoratore una cartolina con gli auguri di compleanno può essere considerato “harassment”.

I nuovi tappi di plastica (che non si staccano) non piacciono agli inglesi.

Per l’estate, il centro di Londra si è riempito di sculture colorate che richiamano le classiche icone britanniche, dalla teiera all’autobus ai due piani (qui l’elenco completo). Se le vedete in giro mandateci le vostre foto.

Appuntamenti

