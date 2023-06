Da settembre, trovare un posto a sedere in Tube per chi non è in condizione di restare in piedi sarà piú facile. Basterà indossare una spilla blu con scritto "Please Offer Me A Seat". L'innovazione è stata annunciata ieri da Transport for London, l'azienda di trasporti londinesi, che offrirà le spille a chi ne ha bisogno. Indossandola, le persone bisog…