Dopo il confronto Sunak-Starmer di martedi scorso, stasera esponenti di spicco dei sette maggiori partiti britannici si confronteranno in diretta televisiva su BBC.

Tra loro ci sarà anche il redivivo Nigel Farage, rientrato da protagonista nella politica del paese prendendo la guida di Reform UK, partito populista di destra nato nel 2018 come “Brexit party”.

Già, Brexit. Per chi lo avesse dimenticato, Farage è l’uomo che insieme a Boris Johnson convinse i britannici a uscire dall’Unione Europea, stordendoli con slogan demagogici e retorica anti-immigrazione. Uscito dalla politica per qualche anno, adesso è tornato in scena, pronto ad ammaliare l’elettorato di destra, per la disperazione dei Tories.

Il ritorno di Farage, scrive la BBC, significa “turbolenza per i Tories”, mentre per Bloomberg è il “peggiore incubo per Sunak” Tradotto in parole povere, Farage attirerà voti dagli elettori conservatori (si stima il 3%) rendendo ancora piú facile la vittoria dei Labour.

Nel frattempo, in attesa di pubblicare i rispettivi manifesti, i due partiti maggiori fanno a gara nel lanciare proposte e promesse elettorali.

I Tories si impegnano a garantire condanne piú dure per gli assassini, e a eliminare l’attuale “confusione” tra i sessi.

I Labour promettono aiuti per l’acquisto della prima casa, il riconoscimento dello Stato Palestinese, e la creazione di nuove palazzine in stile edoardiano.

Anche i Lib Dem si fanno sentire, proponendo assistenza gratuita a casa per anziani e disabili, e pasti gratuiti per tutti i bambini delle scuole primarie.

E Reform UK? Le promesse di Farage e soci puntano dritte al portafoglio: riduzione delle tasse di successione, aumento della soglia di reddito esentasse (da 12,570 a 20,000 sterline) e ritorno dell’esenzione VAT per i turisti. Per un elettore Tory deluso dagli ultimi governi, potrebbe essere una proposta attraente.

Brutte… ma salviamole lo stesso

Poche cose sono iconiche come le tradizionali cabine telefoniche britanniche. Design elegantissimo e inconfondibile di ispirazione Art Deco, forme arrotondate, colore rosso accesso, le “red phone box” sono da sempre uno degli elementi urbani piú amato da residenti e turisti.

Altrettanto non si può dire per le KX, le cabine telefoniche di alluminio introdotte da British Telecom a partire dal 1985 per sostituire le red box. Moderne, funzionali, piú efficienti, piú accessibili, ma bruttissime a vedersi. “Insipide e noiose” le battezzò il Guardian.

Eppure anche le KX hanno i loro estimatori. Tra questi i membri della Twentieth Century Society, un’organizzazione che sostiene i migliori esempi di design moderno. È partita da loro la richiesta di proteggere per legge alcune di queste cabine dando loro il “listed status”.

Per fortuna la richiesta riguarda soltanto tre cabine, mentre le red box protette sono migliaia. L’estetica è salva.

Foto: John Maher/C20 Society

In breve

L’Ambasciata di Londra ha celebrato la Festa della Repubblica con un mega ricevimento svoltosi sia nella residenza che nei giardini di Grosvenor Square.

Roberto Costa è il nuovo presidente della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito.

Il 14 Giugno l’Istituto di Cultura di Londra ricorda Gloria Trevisan e Marco Gottardi, vittime sette anni fa del tragico incendio della Grenfell Tower.

Ha preso il via la raccolta firme per i quattro referendum sul lavoro promossi dalla CGIL (qui le info del consolato).

Torna a Londra Mario Biondi: il crooner siciliano si esibirà domenica 24 Novembre al Koko di Camden.

Dopo ChatGPT e Microsoft, anche Salesforce aprirà un centro AI a Londra.

Adesso è possibile studiare Skateboarding al GCSE.

VAR o non VAR? Le squadre della Premier League hanno votato 19-1 per mantenerla.

Sono entrate in circolazione le nuove sterline con l’effigie di Re Carlo.

