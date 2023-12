Il mondo li conosce come i fregi del Partenone.

Gli inglesi invece li chiamano “Elgin marbles”, dal nome del diplomatico britannico che agli inizi del 1800 li fece smontare e trasportare a Londra, appropriandosene fino al punto di farli chiamare con il suo nome.

I fregi, 75 metri di statue in marmo, sono una delle attrazioni piú belle del British Museum, insieme alla Stele di Rosetta e alle mummie egizie. Ma da sempre i Greci ne rivendicano il possesso e continuano a reclamarne la restituzione.

La diatriba diplomatica, mai sopita, è ripresa prepotentemente questa settimana. Un nervoso Rishi Sunak ha cancellato un incontro con il Primo Ministro greco all’ultimo minuto per evitare di parlare dell’argomento. Una decisione che ha offeso il popolo greco, e che in molti nel Regno Unito hanno trovato fuori luogo. Ne hanno parlato in tutto il mondo.

“Sunak is losing his marbles over the wrong things” ha scritto il Telegraph usando un delizioso doppio senso. E in effetti, viene da chiedersi, non ha Sunak altro di cui preoccuparsi? O forse sono proprio i problemi interni che spingono un leader a spostare l’attenzione dei media e dell’elettorato altrove.

Sia il Regno Unito che la Grecia hanno validi motivi per rivendicare il possesso dei fregi, ma gli storici concordano sul fatto che l’atto di Elgin sia stato illegale o quantomeno controverso.

Riportarli ad Atene, dove hanno costruito un museo proprio per ospitarli, sembra la cosa giusta da fare, e sarebbe un bellissimo gesto.

Viene da chiedersi cosa ne pensi Re Carlo, il cui bisnonno è stato sovrano della Grecia dal 1863 al 1913. Incontrando Sunak oggi pomeriggio, Carlo ha indossato una cravatta con il disegno e i colori della bandiera greca. Coincidenza o messaggio subliminale?

Scioperano i treni

Si fermano in treni nel Regno Unito. Da oggi fino al 9 Dicembre è prevista una sequenza di agitazioni a singhiozzo che renderanno molto difficile la vita ai pendolari.

Gli scioperi, scaglionati nell’arco della settimana, riguardano tutte le compagnie, da East Midlands a Avanti West Coast (qui il calendario completo). Le aziende stanno già invitando i passeggeri a non presentarsi nelle stazioni nei giorni dello sciopero.

In aggiunta agli scioperi, i ferrovieri sospenderanno anche gli straordinari, causando ulteriori ritardi e disservizi.

L’Istituto di Cultura celebra Italo Calvino

L’Istituto Italiano di Cultura di Londra dedica una buona parte della sua programmazione di dicembre al centenario della nascita di Italo Calvino, uno degli scrittori italiani piú apprezzati al mondo.

Cinque gli eventi in programma, dal 5 all’11 Dicembre, nella sede dell’Istituto a Belgrave Square e presso le università di Leeds e Cambridge. Conferenze, conversazioni letterarie, mostre di illustrazioni e rappresentazioni teatrali, tutto nel nome dell’autore di capolavori come Marcovaldo e “Se una notte d’inverno un viaggiatore”.

Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito dell’Istituto di Cultura.

In breve

Altro che Hollywood, adesso i grandi film americani si girano nel Northamptonshire.

Un vecchio magazzino Ikea di Tottenham è stato trasformato nel piú grande dance club della capitale.

Un mese dopo che l’Italia li aveva introdotti Boris Johnson era ignaro dei lockdown Covid.

Dopo quattro anni di chiusura ha riaperto lo storico negozio HMV di Oxford Street con oltre 20mila tra vinili e CD in vendita.

Il chitarrista Antonio Forcione, molisano di origine e londinese di adozione, terrà tre concerti al Pizza Express Soho dal 5 all’8 Dicembre.

Da Londra a New York senza usare petrolio: Virgin Atlantic ha completato il primo volo transatlantico utilizzando solo bio-carburante.

