Il 18 e 19 giugno 2015 si terrà al King's College la conferenza internazionale Past and Present. Philosophy, Politics, and History in the Thought of Gramsci, dedicata alla figura di Antonio Gramsci.

L"evento, due giorni di workshop e lezioni magistrali, è organizzato da un team di ricercatori in collaborazione con accademici di fama. In questi giorni il…