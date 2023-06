Per tutti coloro che hanno sempre ammirato la vastità e l'organizzazione della più antica metropolitana del mondo, la Tube di Londra, ma hanno sempre temuto a prenderla per evitare di finire sottoterra (in alcuni punti scende anche sotto i 30 metri), la TFL ora ha realizzato una mappa speciale per ansiosi e claustrofobici. Una mappa in cui vengono evide…