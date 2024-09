Il trittico dei girasoli di Van Gogh per la prima volta assoluta in esposizione tutti insieme (foto Alessandro Allocca)

La National Gallery di Londra si prepara ad accogliere una delle mostre più attese dell’anno, "Van Gogh: Poets and Lovers", che aprirà ufficialmente le sue porte sabato prossimo, 14 settembre e fino al gennaio del prossimo anno. Questa esposizione rappresenta un'occasione straordinaria per ammirare alcune delle opere più emblematiche del celebre pittore olandese Vincent van Gogh, esplorando non solo la sua arte, ma anche il mondo interiore che ha influenzato profondamente la sua produzione artistica. La mostra si concentra in particolare su due temi centrali della vita e del lavoro dell’artista: l'amore e la poesia. Attraverso un percorso emozionante, i visitatori potranno scoprire come Van Gogh abbia interpretato questi aspetti così cruciali della sua esistenza e li abbia espressi attraverso le sue tele, facendo emergere la sensibilità che lo ha sempre caratterizzato.

Uno degli elementi più attesi della mostra è l’esposizione, per la prima volta nella storia, del famoso trittico dei "Girasoli", uno dei soggetti più celebri e amati di Van Gogh. Tre dipinti di girasoli, realizzati in periodi diversi della carriera dell'artista, saranno riuniti per creare un’esperienza unica e irripetibile. Le tre opere, provenienti da collezioni prestigiose, si trovano rispettivamente alla National Gallery di Londra, al Museo Van Gogh di Amsterdam e al Museo d'Arte di Philadelphia. Questa è la prima occasione in cui i tre capolavori vengono esposti insieme, offrendo una visione inedita della loro evoluzione e del rapporto dell’artista con questo tema ricorrente.

I "Girasoli" di Van Gogh sono probabilmente tra le sue opere più iconiche, riconoscibili in tutto il mondo. Tuttavia, vedere questi tre dipinti riuniti permette di cogliere sfumature e dettagli che spesso sfuggono quando vengono osservati separatamente. Il primo quadro, dipinto nel 1888, è caratterizzato da una luminosità calda e avvolgente, con toni di giallo che celebrano la vitalità dei fiori. Il secondo, realizzato l'anno successivo, ha un carattere più introspettivo e malinconico, con un uso del colore meno vivace, quasi a voler anticipare il declino imminente dei girasoli, che appaiono più appassiti e fragili. Infine, il terzo quadro, completato pochi mesi prima della morte dell'artista, si distingue per una pennellata più libera e drammatica, che riflette lo stato d'animo travagliato dell'artista negli ultimi anni della sua vita.

La riunione di questi tre capolavori non è solo un omaggio alla genialità artistica di Van Gogh, ma anche un’occasione per esplorare più a fondo il suo rapporto con la natura e con la vita stessa. I girasoli, che per lui rappresentavano la luce, la bellezza e la speranza, diventarono nel corso degli anni un simbolo dell’esistenza umana, con tutte le sue fragilità e il suo inevitabile declino. Attraverso questi dipinti, Van Gogh ha saputo esprimere il suo amore per la natura, ma anche il suo tormento interiore, riuscendo a trasformare semplici fiori in opere d’arte cariche di significato emotivo.

Oltre al trittico dei girasoli, la mostra "Van Gogh: Poets and Lovers" propone una selezione accurata di altre opere che riflettono i legami profondi dell’artista con la letteratura e con le figure femminili che hanno attraversato la sua vita. Van Gogh trovava ispirazione non solo nella natura, ma anche nei poeti e negli scrittori che amava, come Victor Hugo, Charles Dickens e Walt Whitman. I visitatori avranno l’opportunità di vedere come queste influenze letterarie abbiano plasmato la sua arte, dai ritratti intensi ai paesaggi vibranti.

La mostra si pone dunque come un’occasione unica per esplorare a fondo l’animo di uno degli artisti più tormentati e amati della storia dell’arte, offrendoci la possibilità di vedere le sue opere in un contesto nuovo, che mette in luce la sua capacità di combinare poesia, amore e arte in modo magistrale. "Van Gogh: Poets and Lovers" sarà visibile alla National Gallery di Londra per un periodo limitato e si preannuncia come uno degli eventi culturali più significativi dell’anno, attirando appassionati e curiosi da tutto il mondo.

L’esposizione del trittico dei "Girasoli", in particolare, rappresenta un momento imperdibile per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’opera di Van Gogh in una forma mai vista prima, in cui ogni quadro dialoga con l’altro, creando una narrazione visiva intensa e profonda che parla di vita, di bellezza e di fragilità. Una testimonianza dell’eterno legame tra arte e umanità, che Van Gogh ha saputo immortalare come pochi altri artisti nella storia.

Info: Van Gogh: Poets and Lovers dal 14 settembre al 19 gennaio alla National Gallery di Londra. Biglietti dai £13 ai £29. Questo il sito internet ufficiale per le prenotazioni.