In circolazione ci sono centinaia di libri per migliorare il proprio inglese. Pochi, però, sono quelli che si possono definire “accattivanti”, ossia capaci di aiutare il lettore ad affinare il proprio livello linguistico in modo divertente e istruttivo.

Tra questi spicca “All about us!” di John Langridge, appena arrivato in libreria. Il libro si pone l’obiettivo di aiutare a migliorare la conoscenza dell’inglese attraverso una serie di esercizi, 150 per l’esattezza, che prendono spunto dalle grandi tematiche del passato, come Storia, Invenzioni, Politica, fino ad arrivare ai giorni nostri con argomenti di forte attualità: cambiamenti climatici, Finanza, Politica. Non mancano neppure questioni legate alla vita di tutti i giorni, come lo shopping, i viaggi e la casa.

Non si tratta semplicemente di domande in inglese per le quali bisogna indovinare la risposta giusta tra le varie proposte, ma di un percorso che parte proprio dalla lettura di un testo sull’argomento, al quale poi fanno seguito dei quesiti utili alla comprensione di quanto proposto.

Un metodo che risulta efficace sia per migliorare il proprio inglese ma anche la propria conoscenza su temi di cultura generale. Ad esempio, il primo degli argomenti proposti, che rientra nella macro categoria “Scoperte e invenzioni” riguarda Leonardo Da Vinci, per il quale si narrano le maggiori opere legate al genio italiano. Al termine della lettura, vengono proposte 15 domande a risposta aperta. La sfida è proprio trovare la parole giusta, che si trova nel testo, come se fosse un indizio per risolvere un caso. Così, per 150 volte per altrettanti argomenti.

L’autore del libro, John Langridge, ha studiato al Marlborough College, alla Durham University e alla London School of Economics. Dopo una lunga esperienza di lavoro nel settore delle Risorse Umane, si è dedicato all’insegnamento dell’inglese, lavorando in due università in Francia e tre scuole nel Regno Unito. Studenti provenienti da più di 70 paesi hanno frequentato le sue lezioni.

"L'idea di scrivere un libro così particolare - spiega Langridge - nasce dal fatto che durante i miei anni di insegnamento non riuscivo a trovare testi che contenessero parole o argomenti che, di fatto, erano di uso comune o tema di confronto tra le persone, nella vita di tutti i giorni. Così ho deciso di lavorarci su, iniziando prima ad elaborare degli esercizi per i miei studenti, e poi raccogliendoli tutti fino ad inserirli in un libro. Da qui nasce 'All about us!".

“All about us!” è indicato soprattutto per chi ha già una discreta conoscenza della lingua inglese. Come indica lo stesso autore, è consigliato per tutti gli studenti a partire dal B1, livello intermedio, per coloro che cercano di ottenere una certificazione, soprattutto la ESOL, ma anche per insegnanti di inglese che possono prendere spunto dal libro per proporre esercizi in classe come dettati e quiz con l’intento di migliorare il vocabolario e la prouncia dei propri studenti.

“All about us!” è disponibile sia in versione eBook che in versione cartacea, consigliata dato che ci sono gli spazi utili per completare le risposte. E’ attualmente in vendita su Amazon al costo di £14.95, o £7.95 per la versione digitale. Qui il link per acquistarlo.