1.Nome Alessandro Fusacchia 2. Da quanto tempo vive a Londra? Risiedo temporaneamente a Roma. Dico temporaneamente perché negli ultimi 20 anni ho vissuto in 4 diversi Paesi europei e 6-7 città. Non sono l’unico. Tantissimi italiani che sto incontrando in giro per l’Europa, in questo viaggio che mi sta portando in una ventina di città diverse in meno d…