Prende il via venerdi 15 la nuova edizione dell’EFG London Jazz Festival, la kermesse annuale che per 10 giorni riempie di musica afroamericana ogni angolo della capitale.

Parlare di jazz in realtà è riduttivo. Come tutte le grandi rassegne jazz, anche il London Jazz Festival (LJF) da tempo ha allargato i propri ambiti, inserendo in cartellone artisti di generi limitrofi, dall’hip-hop alla world music. Ma lo ha fatto con intelligenza e cautela, all’insegna dell’innovazione che da sempre caratterizza il jazz, e mantenendo alto il livello della qualità.

Il festival 2024 vede un calendario ricchissimo, con un mix di mostri sacri, talenti consacrati ed artisti emergenti, articolato per rassegne a tema.

I grandi nomi sono raccolti nella serie “Icons”. Tra questi segnaliamo il trio Crosscurrents con Dave Holland, Eric Harland e Chris Potter (22 Nov, Barbican), il chitarrista Pat Metheny in una rara solo performance (15 Nov, Barbican), il cantante e bassista Meshell Nedgeocello (15 Nov, Koko) e il trombettista Charles Tolliver con il suo omaggio a Max Roach, con il quale suonò a lungo (18 Nov, Barbican).

La serie “Jazz Visionaries” propone artisti che si imposti per la loro originalità e il loro talento artistico. Qui spiccano il trio del pianista norvegese Tord Gustavsen (15 Nov, Cadogan Hall), il trombettista israeliano Avishai Cohen (21 Nov, Union Chapel), i pianisti Tigran Hamasyan (17 Nov, Cadogan Hall) e Robert Glasper (18 e 21 Nov, Koko), il chitarrista Julian Lage (21 Nov, Cadogan Hall) e la travolgente band di New Orleans Dirty Dozen Brass Band (24 Nov, Lafayette).

Le sonorità di altri continenti arrivano nella sezione “Beyond Borders“, dove tra gli altri si possono trovare il virtuoso pianista cubano Roberto Fonseca (20 Nov, Cadogan Hall), la cantante brasiliana Dora Morelenbaum, ultimo esponente di una leggendaria famiglia di musicisti carioca (16 Nov, Jazz Cafe), e il tunisino Anouar Brahem (17 Nov, Barbican), suonatore di oud.

Le produzioni originali sono presenti nella rassegna “New Creations“, tra queste un concerto sinfonico con l’orchestra della BBC che interpreta musiche di John Coltrane (24 Nov, Barbican), mentre i talenti di casa sono inseriti nella rassegna “Homegrown“.

Non è certo tutto qui. I concerti sono centinaia e spulciando il programma si trovano, quasi nascosti, altri autentici mostri sacri come il pianista Kenny Barron (15 Nov, Ronnie Scott’s) o il batterista Billy Cobham (20 Nov, Southbank), entrambi over-80 ma ancora in splendida forma, mentre la rassegna “Voices” offre una selezione di cantanti jazz, tra i quali merita una menzione speciale il nostro Mario Biondi (24 Nov, Koko).

L’Italia è presente anche con due artisti che da tempo hanno fatto di Londra la loro casa: la vocalist Filomena Campus (24 Nov, The Pheasantry), e la pianista Maria Chiara Argirò (15 Nov, The Bloomsbury Club Bar).

Oltre alla musica, il London Jazz Festival è un’occasione unica per incontrare altri appassionati e condividere idee ed esperienze. Cuore nevralgico del festival sarà la pop-up venue The Jazz Social, un jazz cafe and bar situato a pochi metri dal Barbican.

Il locale, aperto dalle 10am alle 11pm, offrirà DJ sets, performance live, radio broadcast live, incontri con artisti del calibro di Samara Joy, e ghiotte opportunità di shopping con il negozio Blue Note, il tutto accompagnato da birre prodotte esclusivamente per il festival.

Qui il programma completo dell’EFG London Jazz Festival 2024. Alcuni concerti sono sold-out ma c’è sempre la possibilità di trovare biglietti al botteghino il giorno stesso.

Foto di testa: Chris Potter (LJF)