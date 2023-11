Squadra che vince non si tocca. L’edizione 2023 dell’EFG London Jazz Festival che prende il via domani segue il canone ormai consolidato delle ultime edizioni: dieci giorni di concerti (dal 10 al 19 novembre) in una cinquantina di teatri e locali della capitale, un programma ricchissimo con mostri sacri, astri nascente e tutto quello che c’è in mezzo, coprendo tutte le sfaccettature della musica afro-americana.

Tra le centinaia di eventi in programma ecco la nostra personalissima guida per orientarsi nella scelta.

LE VOCI

Come da tradizione della rassegna, la voce è la protagonista del gala inaugurale, venerdi 10 alla Royal Festival Hall, con dieci vocalists ad alternarsi sul palco accompagnati dall’orchestra di Guy Barker.

Nei giorni successivi, sarà possibile ascoltare molte altre voci, alcune da scoprire come Madison McFerrin (figlia del celebre Bobby, domenica 19 al Jazz Cafe) o la soul singer inglese Mica Millar (sabato 11 all’Unione Chapel), altre già affermate a livello globale nonostante la giovane età, come Cecile McLorin Salvant (mercoledi 15 al Southbank), e l’astro nascente Samara Joy, una vera forza della natura (domenica 19 al Barbican), mentre giovedi 16 è il turno di Norah Jones, sempre al Southbank.

I MOSTRI SACRI

Un nome su tutti è quello di Ron Carter (giovedi 16 e venerdi 17 alla Cadogan Hall). Il grande contrabbassista 86enne è sempre in gran forma e per l’occasione si presenta con un quartetto impreziosito dalla presenza della pianista Renee Rosnes.

Dopo la scomparsa di Wayne Shorter, Charles Lloyd (venerdi 17, Barbican) può ben essere considerato la leggenda vivente del sax tenore. A Londra, le sue note rarefatte saranno assecondate da Gerald Clayton al piano e Marvin Sewell alla chitarra.

Il termine leggenda può essere usato anche per Marcus Miller (sabato 12, Southbank). Nessuno al mondo suona il basso elettrico con l’energia, la musicalità e la tecnica di Miller. Chi scrive ha assistito a un suo concerto pochi mesi fa rimanendone abbagliato. Non perdetevelo se potete.

E in quanto a mostri sacri, nessuna band al mondo può eguagliare The Cookers. ,(domenica 12, Cadogan Hall), un super-gruppo hard-bop che comprende sette autentici leoni: Billy Harper (tenor sax), Donald Harrison (alto sax) Eddie Henderson (tromba), David Weiss (tromba) George Cables (piano), Cecil McBee (basso), Billy Hart (batteria). Esplosivi.

The Cookers

SUONI INTERNAZIONALI

Il jazz è musica di confine, sempre pronta a incorporare suoni e armonie di altri continenti, e il Festival vi dedica la giusta attenzione. Il trombettista israeliano Avishai Cohen (Martedi 14, Cadogan Hall), l’icona brasiliana Sergio Mendes (mercoledi 15 al Barbican), la strabordante pianista giapponese Hiromi e il padre del jazz etiopico, Mulatu Astatke (venerdi 10, Barbican) sono alcuni degli artisti che portano sonorità internazionali nel festival.

JAZZ CLUBS

Grandi teatri a parte, il London Jazz Festival mantiene alta la tradizione dei concerti negli spazi intimi dei jazz club.

Tra quelli in programma i nomi di cartello sono quelli dei pianisti Aaron Parks (venerdi 17, Ronnie Scott’s) e Benny Green (sabato 11, Pizza Express), e Kevin Hays (15-16, The Pheasantry) i batteristi Billy Drummond (sabato 11, Pizza Express) e Steve Gadd (13-15 novembre, Ronnie Scott’s); il bassista Joey Calderazzo (domenica 12, Pizza Express) e il sassofonista David Murray (giovedi 16, Pizza Express). Ma sono centinaia i concerti, anche in locali meno noti come il Toulouse Latrec a Kennigton, il Green Note di Camden o il Jazz Cafe Posk di Hammersmith

Potremmo continuare a scrivere ma ci fermiamo qua. Alcuni concerti sono sold-out ma si può sempre provare al botteghino del teatro, e comunque gli eventi in programma sono talmente tanti che è impossibile non trovarne uno al quale partecipare, magari andando a scoprire un nuovo artista.

Buon jazz a tutti.

#WeAreJazz