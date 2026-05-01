Dopo la prima edizione dello scorso anno, il Brighton Italian Festival torna nel mese di maggio 2026 con una seconda edizione ampliata e strutturata in formato “fringe”, ovvero ad accesso libero, aperto a tutti coloro che vogliono esibirsi.

Il Festival, fondato e diretto da William Ranieri, prende il via sabato 2 maggio con l’Italian Street Party, una grande festa di strada che riunirà venditori di cibo, artisti e musicisti in un unico spazio condiviso, sotto l’egida del festival. Una vibrante celebrazione all’aperto pensata per catturare il vero spirito dell’Italia nel cuore di Brighton.

Tanti gli eventi musicali in programma: concerti folk, reggae, jazz fino all’opera, musica elettronica, pop e serate in discoteca.

Tra le performance teatrali, si segnalano quella di Claudio Del Toro con il suo spettacolo Lucifero on Tour mentre Tonino Scalia presenterà uno spettacolo interattivo per bambini basato sull’apprendimento della lingua italiana.

La chiusura del Festival è affidata al gruppo I Colori del Sole, coro composto da 20 elementi che giungerà appositamente da Catania per una performance unica dedicata ai cori siciliani.

Il pubblico sarà accompagnato da traduzioni dei testi e potrà vivere un’esperienza immersiva completa, arricchita da cibo e vini tradizionali. La performance si terrà presso la Chiesa di San Nicola, una delle chiese più antiche di Brighton, offrendo una cornice di grande valore storico e simbolico.

Di seguito l’elenco dei principali eventi. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma sul sito: www.brightonitalianfestival.com