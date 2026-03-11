Lo scorso maggio Keith Jarrett ha compiuto 80 anni, mentre a Gennaio è ricorso il 50mo anniversario della sua performance piú celebre, lo straordinario Koln Concert.

Londra celebra questa doppia ricorrenza con due concerti speciali che porteranno la musica del grande pianista americano nelle sale del Barbican.

Il primo appuntamento, Lunedi 30 Marzo, è dedicato al repertorio dell’American Quartet, la formazione che Jarrett guidò negli anni ‘70 Jarrett con Charlie Haden (contrabbasso), Dewey Redman (Sax Tenore) e Paul Motian (batteria). Un’esperienza che portò Jarrett a fondere in modo originale generi musicali apparentemente distanti come gospel, folk e free jazz, attraverso composizioni originali e lunghe improvvisazioni collettive. Un epoca della quale fortunatamente rimangono numerose registrazioni, tra cui il live Fort Yawuh e The Survivor’s Suite, spesso considerato il loro capolavoro del quartetto.

Al Barbican la musica dell’American Quartet sarà reinterpretata dal pianista Craig Taborn e dal sassofonista Chris Potter, supportati dal bassista Reid Anderson e dal batterista Dave King, membri fondatori del gruppo The Bad Plus. Una rara occasione per ascoltare alcune delle composizioni più originali e interessanti di Jarrett, opportunamente rivisitate.

Il secondo concerto, Sabato 11 Aprile, sarà invece interamente dedicato al Koln Concert, il doppio album in piano solo registrato dal vivo il 24 Gennaio 1975 all’Opera House di Colonia.

Sul Köln Concert è stato scritto molto, forse anche troppo, un destino inevitabile considerando che si tratta del disco di piano solo più venduto al mondo. Un album adorato da milioni di ascoltatori di più generazioni, fonte di ispirazione per musicisti e registi, oggetto di numerosi libri e recentemente anche di un film che ne racconta la storia.

Ma lo straordinario successo commerciale del Koln non deve offuscare il fatto che la la qualità della musica è stupefacente, quasi mistica. A Colonia Jarrett diede vita a una performance straordinaria, interamente improvvisata, apparentemente impossibile da ripetere,

A Londra ci proveranno due musicisti: la pianista classica Maki Namekawa riproporrà il concerto nota per nota, basandosi su una trascrizione del disco approvata (con qualche riserva) dallo stesso Jarrett. Il pianista jazz Thomas Enhco adotterà un approccio piú libero, partendo dalla struttura melodica originale per sviluppare una sua personale interpretazione improvvisata. Un contrasto affascinante che proverà a ricreare l’atmosfera dell’iconico concerto.

Entrambi gli eventi sono presentati da Serious, l’agenzia che organizza il London Jazz Festival, e che ha portato numerose volte Jarrett a esibirsi a Londra, sia in piano solo che con il trio, prima che il pianista dovesse prematuramente interrompere l’attività per problemi di salute.

A completare il programma, una proiezione esclusiva del film Keith Jarrett: The Art of Improvisation, documentario nel quale il pianista racconta il suo approccio all’improvvisazione musicale che lo ha reso celebre (sabato 11 aprile, sold out).

Per maggiori informazioni e acquistare i biglietti:

The Bad Plus: Chris Potter and Craig Taborn (Mon 30 Mar 2026, 20:00)

The Köln Concert - music performed by Maki Namekawa & Thomas Enhco (Sat 11 Apr 2026, 19:30)

Keith Jarrett: The Art of Improvisation (Sat 11 Apr 2026, 15:30)