È una buona idea privatizzare l’acqua?

In Italia siamo generalmente contrari. Nel nostro paese le reti idriche sono di proprietà dello Stato, anche se la gestione può essere in mano a aziende non pubbliche, e nel referendum del 2011 gli italiani votarono no alla privatizzazione.

In Inghilterra invece la privatizzazione totale dell’acqua è avvenuta 34 anni fa, grazie all’odiata/amata Margaret Thatcher, insieme a quella di ferrovie, compagnie aeree e tanto altro. Sia le reti che le gestioni sono in mano a società private, e le cose non vanno affatto bene.

Thames Water, l’azienda che fornisce l’acqua a 15 milioni di inglesi, inclusi tutti i londinesi, rischia il fallimento.

Negli anni ha accumulato un debito enorme (14 miliardi di sterline), pur continuando ad aumentare le tariffe e a distribuire generosi dividendi agli azionisti (circa 2 miliardi di sterline/anno). Non occorre essere un economista per vedere che non è una situazione sostenibile, oltre che moralmente discutibile.

C’è da preoccuparsi? Il Governo assicura di no. I rubinetti dei londinesi continueranno a fornire acqua (e a scaricare nelle fogne) anche se Thames Water dovesse fallire. Ma l’unica soluzione per garantire la continuità potrebbe essere quella di nazionalizzare la società, un tipo di operazioni che non ti aspetti da un governo conservatore. Serviranno miliardi di sterline per coprire i buchi, e si rischia un effetto a cascata con le altre società di gestione dell’acqua in Inghilterra, anche loro fortemente indebitate.

Un’altra grana per Rishi Sunak, e un’altro tema che promette di infiammare il dibattito politico in vista delle prossime elezioni.

Curarsi a Londra … in italiano

A Londra non mancano i medici italiani. Alcuni di loro si sono uniti nella clinica Italian Doctors, diretta da Roberto di Febo. Un poli-ambulatorio dove è possibile trovare decine di specialisti italiani, in grado di offrire un’assistenza mirata.

In un incontro svoltosi al Consolato, Italian Doctors ha offerto la sua disponibilità ad offrire prestazioni mediche gratuite ai piú bisognosi, soprattutto anziani, che gli saranno segnalati dal Consolato e dalla Chiesa Italiana di San Pietro. Tutti gli italiani presenti nel Regno Unito, inoltre, avranno diritto a uno sconto del 20%.

Da Montecitorio a Belgrave Square

È il percorso di Francesco Bongarrà, giornalista parlamentare dell’Ansa, nominato nuovo Direttore dell’Istituto di Cultura di Londra.

Siciliano di nascita, Bongarrà ha studiato in Scozia, e si è fatto le ossa alla Redazione Esteri del Times, dove tra i colleghi aveva future star della politica come George Osborne e Michael Gove. Ha continuato a frequentare Londra, dove ha un incarico di visiting fellow alla Bayes Business School. Tra i suoi impegni, anche quelli di diplomatico per la Repubblica di San Marino.

Bongarrà prenderà il posto dell’attuale Direttrice Katia Pizzi alla scadenza del suo mandato.

Foto: Italpress

Italiano come lingua straniera? No, thanks.

Un nuovo report del British Council mostra che l’italiano continua a essere una cenerentola tra le lingue straniere studiate nel Regno Unito.

Nelle scuole britanniche si insegnano sopratutto Francese, Spagnolo e Tedesco. L’Italiano è considerato una delle “altre lingue“ al pari di Sanscrito, Giapponese, Arabico, Ebraico e BSL (British Sign Language), con numeri così bassi da non essere riportati perchè considerativi statisticamente non significativi.

Ci si può consolare con il Latino, il cui insegnamento rimane abbastanza diffuso. Peccato a Roma non lo parli piú nessuno.

“You belong here”

Nel settimo anniversario dell’infausto referendum, il Sindaco di Londra Sadiq Khan, ha pubblicato una bellissima lettera aperta agli Europei di Londra, che vale la pena di leggere.

Khan è uno dei pochi esponenti politici che ha sempre combattuto la Brexit e difeso i diritti degli europei, oltre un milione solo a Londra, anche contro la posizione ufficiale del suo partito.

Nella sua lettera, il sindaco chiede che agli Europei di Londra sia dato il diritto di votare alle prossime General Elections. Non succederà, ma sarebbe bello.

Intanto, dopo che gli è stato vietato di innalzare la bandiera dell’Unione Europea, Khan ha illuminato la City Hall con i colori blu e oro.

San Francesco a Londra

È stato un successo il concerto di Angelo Branduardi alla National Gallery in occasione della mostra dedicata a San Francesco (qui il racconto di Alessandro Allocca). Un bell’esempio di come un museo pubblico può fare cultura a 360 gradi allargando i propri ambiti, in questo caso portando la musica nelle sale della galleria.

Viene da pensare cosa sarebbe successo se il direttore degli Uffizi si fosse azzardato a organizzare un concerto simile di fronte alla Primavera del Botticelli. Come minimo ci sarebbe stata un’interrogazione parlamentare accompagnata dallo sdegno dei soliti benpensanti.

Derby italiano a Wimbledon

Archiviato il Queens è finalmente tempo di Wimbledon, dal 3 al 16 Luglio

Sorteggio impietoso per Berrettini e Sonego: si scontreranno al primo turno, e uno di loro dovrà andare subito a casa. Impegno facile per Sinner (contro Cerundolo) e Musetti (contro Varillas), anche se sull’erba di SW19 nulla è garantito. I favoriti sono Alcaraz e Djokovic, rispettivamente nr. 1 e nr. 2 del tabellone.

I biglietti per il torneo ormai sono stati tutti venduti, ma un certo numero di ingressi è disponibile ogni giorno, facendo la fila (“The Queue”) al mattino presto, oppure (vi consigliamo) al tardo pomeriggio, quando la gente comincia ad uscire e si riaprono i cancelli.

Intanto la sicurezza è alle stelle per paura degli attivisti di “Just Stop Oil”.

In breve

OpenAI, l’azienda che ha creato ChatGPT, apre un ufficio a Londra.

L’Elizabeth Line si è fermata per colpa di un cigno.

L’idiota che ha inciso il suo nome sul muro del Colosseo è un’inglese di Bristol.

La finanziaria degli Agnelli ha comprato il 5% di Ocado.

Il volo aereo da Londra alla Sardegna costa troppo, e allora decide di tornare in bicicletta.

