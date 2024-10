L’industria dell’acqua nel Regno Unito è in crisi profonda.

Come scrive la BBC in un suo reportage, le aziende del settore sono in preda al caos e al disastro finanziario, avendo accumulato un debito complessivo di 60 miliardi di sterline.

Tra queste, c’è il malato eccellente Thames Water, l’azienda che distribuisce l’acqua agli otto milioni di londinesi, piagata da un debito monstre di 16 miliardi di sterline.

Fortunatamente, a Londra i rubinetti continuano a funzionare e a fornire acqua potabile, ma crescono i dubbi sulla qualità della stessa.

Lo scorso Marzo, una serie di test effettuati in tre parti diverse della capitale (Harrow, Heathrow e Battersea) hanno mostrato la presenza di sostanze chimiche dannose per l’organismo, in quantità superiori a quelle tollerabili.

Per molti londinesi, abituati a bere “tap water” a casa come nei locali pubblici, è stato il segnale che forse bisognava iniziare a comprare acqua minerale.

I due temi sono collegati: crisi finanziaria significa pochi investimenti per assicurare la qualità dell’acqua. Le aziende spendono poco per introdurre sistemi di depurazione e per sostituire le condutture piú vecchie (alcune delle quali risalgono al periodo della Regina Vittoria).

Le origini della crisi sono da ricercare nelle privatizzazioni delle aziende, avvenute nella seconda metà degli anni 80 in piena era Thatcher, e nelle gestioni spregiudicate che hanno portato al collasso alcune di queste aziende.

Tra il 2007 al 2017, il debito di Thames Water è salito da 2 a 11 Miliardi di sterline mentre il maggiore azionista (la società finanziaria australiana Macquarie) non ha iniettato capitale fresco. In cinque di questi di 10 anni, gli investitori hanno prelevato in dividendi piú denaro di quanto la società guadagnasse, lasciando che il debito salisse alle stelle. Effetti di un capitalismo sfrenato che male si adattano a un bene essenziale come l’acqua.

Eppure, secondo la BBC le colpe sono da attribuire soprattutto ai governi che si sono succeduti e all’organismo responsabile di regolamentare il settore, piú preoccupato di mantenere basso il costo delle bollette che non di assicurare la stabilità finanziaria delle aziende e incoraggiare gli investimenti necessari.

Fare uscire il settore dalla crisi e tranquillizzare i londinesi non sarà facile come bere un bicchiere d’acqua. Il governo Keir Starmer ha creato una nuova commissione per trovare soluzioni, ma ha escluso la possibilità di nazionalizzare le aziende, idea quasi blasfema anche per un governo laburista.

La soluzione, prevediamo, sarà una sola: un graduale aumento delle tariffe, per ridare ossigeno alle ‘water companies’.

Prepariamoci a pagare sempre di piú per l’acqua del rubinetto, sperando che non arrivi a costare come una San Pellegrino.

In breve

Angelina Mango ha cancellato tutte le date del suo tour autunnale, inclusa quella di Londra del 3 novembre.

Secondo un nuovo sondaggio, il 30% dei londinesi sta pensando di trasferirsi all'estero nei prossimi cinque anni.

Stop alle sigarette elettroniche usa-e-getta: sarà vietata la vendita in Inghilterra e Galles a partire da giugno 2025.

Craig David non ha resistito al fascino del pianoforte di Kings Cross Station e ha regalato ai passanti una versione del suo hit Seven Days.

craigdavid A post shared by @craigdavid

