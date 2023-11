È il caso dell’ex-premier David Cameron, protagonista di un clamoroso ritorno a Downing Street come Ministro degli Esteri.

Cameron è entrato nella storia per una decisione scellerata: quella di convocare il referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, convinto di vincerlo. Trionfarono invece gli euroscettici, aprendo le porte alla Brexit. Cameron si dimise il giorno stesso, non appena fu chiara la vittoria del Leave, lasciando ad altri la patata bollente. Era il 24 giugno 2016.

Sette anni dopo, l’ex-premier viene chiamato a svolgere un ruolo di primo piano, prendendo in mano le relazioni estere della Gran Bretagna, in un momento di grande delicatezza internazionale. Porterà esperienza, contatti e una certa credibilità, anche se scalfita negli ultimi anni dal suo ruolo nello scandalo Grensill.

Un’altra novità del rimpasto di Sunak è il licenziamento della cattivissima Suella “De Mon” (all’anagrafe Suella Braverman), punita per le sue posizioni troppo estreme. Non ne sentiremo la mancanza.

Ma la perla, se cosí possiamo chiamarla, è la nomina di un ministro per il “senso comune”, la giornalista ed ex-ministro Esther McVey, anche lei nota per posizioni ultra-conservatrici.

Il suo compito, ha spiegato Downing Street, sarà quello di combattere la piaga del “wokery”, parola intraducibile in italiano che si riferisce a chi è esageratemente attento a temi come il razzismo, la disuguaglianza sociale o i diritti civili, magari interpretando in modo troppo letterale i dettami del “politically correct”.

McVey, notoriamente anti-LGBT e anti-diversity, porterà sul tavolo del moderato Sunak il punto di vista della destra ultra-conservatrice. Sperando che alla fine prevalga sempre il “senso comune”.

Doppio premio per il Console Bellantone

Il Console Generale a Londra, Domenico Bellantone, è stato premiato come Console Europeo 2023 e come Console dell’anno dalla Conferenza Consolare annuale organizzata da Embassy Network.

Un doppio riconoscimento che Bellantone ha condiviso con tutto il team e che ha voluto “dedicare all'Italia e alla straordinaria comunità che giornalmente serviamo con impegno e dedizione.”

Nella struttura di Farringdon Road, Bellantone è coaudiuvato dai Consoli Rossella Gentile e Alessandro Mignini (che recentemente hanno preso il posto di Francesco De Angelis e Diego Solinas), e da uno staff di 60 persone a tempo indeterminato e altre a contratto temporaneo e interinale.

In breve

Lo scrittore inglese J.R. Tolkien viene celebrato a Roma in una nuova esibizione inaugurata da Giorgia Meloni, fan sfegatata del mondo degli Hobbit.

A Covent Garden ha aperto un bar ispirato alla città di Lecce.

L’azienda italiana Somec ha vinto un' appalto del valore di 10 milioni di euro per restaurare una storica torre londinese.

Esattamente 50 anni fa l’Italia batteva l’Inghilterra 1-0 a Wembley.

Londra ha ora la prima statua di Elisabetta II.

La Camera di Commercio Italiana a Londra organizza per il 28 Novembre un seminario per invogliare gli stranieri a trasferirsi in Italia.

La derelitta Stratford per alcuni è ora il nuovo centro culturale di Londra.

