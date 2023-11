A Londra entra nel vivo come nuova tappa europea Disney100, la mostra che ripercorre i cento anni del mondo fantasy più amato di sempre, dai grandi e dai piccoli. Parliamo di quella serie quasi infinita di personaggi che hanno tenuto compagnia intere generazioni, a partire dal più iconico di tutti: Topolino.

L’esposizione è in corso presso il polo fieristico ExCeL e si compone di dieci gallerie a tema, a partire dai primi schizzi di Mickey Mouse, datati 1928, passando per i rinomati classici come Biancaneve e i sette nani (1937) fino a giungere alle ultime produzioni come Encanto (2021) e Luca (2021), quest’ultimo il primo lungometraggio della Disney che ha l’Italia come luogo centrale della storia, così come i suoi personaggi principali.

Di mezzo ci sono Minnie, Paperino, Pluto, Pippo, ed ancora Winnie The Pooh, Mary Poppins, gli Avengers, solo per citarne alcuni, passando per i parchi a tema e la tecnologia che, insieme alla musica, hanno reso Disney un mondo davvero unico nel suo genere.

Disney 100 apre letteralmente il suo baule dei tesori per mostrare centinaia di straordinari pezzi, tra cui oltre 250 disegni originali raramente esposti in altre occasioni, manufatti, costumi, oggetti di scena e altri cimeli.

"Chiunque abbia mai visto l'espressione dei bimbi illuminarsi mentre guardano Frozen o incontrano Buzz Lightyear nel mondo reale può comprendere appieno la magia che celebriamo con questa esposizione unica - ha detto a Londra Nicole Morse, vice presidente EMEA -. Questo evento è il modo migliore per dare inizio alle celebrazioni per il 100° Anniversario, inaugurando così il secondo secolo di magia".

Abbiamo visitato la mostra e ve la video raccontiamo qui.

Info: Disney 100: The Exhibition presso ExCeL (1 Western Gateway, London E16 1XL) fino al 31 gennaio 2024. Biglietti da £28. Qui il sito internet ufficiale.