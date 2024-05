Alessnadra Gonnella in azione (foto di Francesco Marino)

Capita di rado che chi lavora nel dietro le quinte del mondo del cinema riesca ad ottenere il suo momento di celebrità. Una delle pochissime occasioni è quando vengono assegnati dei riconoscimenti e, giusto i più meritevoli, riescono a salire su un palco accompagnati dallo scroscio dell’applauso del pubblico in platea. Per tutti gli altri, rimane solo quel nome e cognome che scorrono veloci lungo i titoli di coda. Ma arriva ora “3, 2, 1… Action!”, una serie di tre appuntamenti organizzati presso l’Istituto italiano di cultura di Londra con l’obiettivo di far conoscere al pubblico proprio alcune dei migliori professionisti made in Italy che lavorano nel mondo delle produzioni televisive e cinematografiche, tra serie e film.

Il progetto porta la firma di Nervosa Pictures, curato da Alessandra Gonnella e Giorgia Cecconi. Le tre date da segnarsi sono quelle di giovedì 13 e 20 giugno e mercoledi 10 luglio, tutte con inizio alle ore 18.30 e con ingresso gratuito. (Qui il link per assicurarsi la propria partecipazione per giovedi 13 giovedi 20 e mercoledi 11 luglio).

Durante i tre incontri si alterneranno ai microfoni, raccontando proprio il dietro-le-quinte e le loro esperienze sui set, prima, durante e dopo il ciak. In particolare, giovedi 13 giugno il tema centrale sarà Produzione e Distribuzione e se ne parlerà con: Carlo Dusi (MD di Endor Productions, produttore di Vienna Blood), Jan Pace (Film Financer, QuickFire Films), Giada Mazzoleni (Produttrice indipendente, con Paguro Film ha prodotto il documentario Dario Argento Panico, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia), Michele Signorino (Business Affairs per Amazon Prime Video UK), Pietro Greppi (Produttore indipendente, con Luna Park Pictures ha prodotto Gourmet Influx), Enrico Tessarin (Produttore indipendente e line producer, ha prodotto Habit Of Beauty e The Wedding Party), Malaika Bova (Direttore artistico del Raindance Film Festival e programmatore del Talinn Black Nights Festival), Lidia Ferraro (Programmatrice di CinemaItaliaUK), Eleonora Pesci (Acquisition Manager di Curzon, distributore per il Regno Unito di La Chimera e Triangle Of Sadness), Valentina Brazzini (Responsabile dello sviluppo, Bureau Films), Bianca Fabbri (Development Executive per Embankment Films, che ha prodotto film come The Wife, Emily, Churchill), Arianna Perretta (una delle più rinomate produttrici sportive nel Regno Unito) ed Elisa Franzinetti (Produttore indipendente di sviluppo fattuale).

Giovedi 20 giugno il tema sarà Heads of Departments e gli ospiti parleranno di montaggio, trucco e parrucco, della composizione delle colonne sonore, della scenografia e degli effetti speciali/visivi, ma anche del key scheduling e della script continuity, grazie a Valerio Bonelli (responsabile del montaggio di film come Philomena, L'ora più buia, The Martian, è stato collaboratore di lunga data di registi come Joe Wright e Stephen Frears), Giacomo Mineo (VFX Supervisor del film vincitore dell'Oscar Oppenheimer), Fabio Amurri (Compositore, più recentemente per Call My Agent Italia, Miss Fallaci, Vita Da Carlo), Dimitri Scarlato (Compositore, recentemente per il film Folle D'amore: Anna Merini di Roberto Faenza e capo dipartimento al Royal College of Music), Lorenzo Bertolazzi (Location Manager di film tra cui Empire of Light di Sam Mendes), Emanuela Piu (Art Director, ha recentemente lavorato con Ridley Scott, House of Gucci, Napoleon, Il gladiatore 2), Nicola Sadori (Art Director, Silo, 355, Pennyworth), Miryam Jacomini (Scenografa per The Wife and Her House Husband), Teresa Orlando (Primo assistente alla regia, in film come Dune 1 e 2, Watchmen, Emily) e Giuditta Natale (Responsabile della redazione di produzioni come M - il figlio del secolo, La Sirenetta, Enola Holmes).

Il terzo incontro verterà su scrittura, direzione e acting con Giulia Gandini (regista di Shake in Italia e Shetland nel Regno Unito), Daphne Di Cinto (attrice e regista, ha preso parte a Bridgerton e ha vinto innumerevoli premi per il suo cortometraggio Il Moro), Luisa Pretolani (regista di documentari), Simone Giampaolo (regista di film d'animazione, noto soprattutto per Only a Child e Bad Dinosaurs), Alessandra Gonnella (sceneggiatrice e regista, Miss Fallaci, A Cup Of Coffee With Marilyn, vincitore del Nastro D'Argento 2020), Julia Messina (attrice, protagonista di The Crown e Those About To Die).

“Siamo grati all’Istituto di cultura per ospitare la nostra innovativa iniziativa, incentrata sul cinema, per esplorare le storie di molti talentuosi italiani residenti in Inghilterra che lavorano nell'industria cinematografica”ha sottolineato la regista e scrittrice Alessandra Gonnella, curatrice della serie “Storie di persone che hanno avuto successo nella loro professione, grazie al loro talento ma anche al loro duro lavoro e alla loro dedizione, in un territorio che non era il loro paese natale, che spero possa essere di ispirazione per altri.”

“I tre eventi saranno molto importanti, speriamo che siano di ispirazione e che contribuiscano ad avviare una contaminazione positiva e un coinvolgimento utile” ha aggiunto il direttore dell’ICI London Francesco Bongarrà.

Come anticipato, i panel, in lingua inglese, si terranno presso ICI London, 39 Belgrave Square, SW1X 8NX, dalle 18.30, seguiti da un ricevimento offerto da Cinquecento Pizzeria e Goloso UK.