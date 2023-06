Una tassa fissa di 100mila euro l'anno per convincere ricchi stranieri a trasferirsi in Italia come non-domiciliati, la possibilità per i non-europei di “comprare” un visto investendo in aziende e obbligazioni italiane, e una tassazione agevolata per i cervelli di ritorno, italiani oggi all’estero interessati a rientrare nel nostro paese.

Sono questi i t…